FactSet Research Systems Aktie legt am 15.05.2026 stark zu

Einen ganz starken Börsentag erlebt die FactSet Research Systems Aktie. Mit einer Performance von +7,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die FactSet Research Systems Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 184,20€, mit einem Plus von +7,55 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

FactSet Research Systems ist ein US-Anbieter von Finanzdaten, Analytics und Workflow-Lösungen für Asset Manager, Banken und Research-Häuser. Kernprodukte: Datenplattform, Screening-, Portfolio- und Risiko-Tools, Reporting- und ESG-Lösungen. Starke Stellung im Premium-Segment, integriert Daten und Analytics in einer Oberfläche. Hauptkonkurrenten: Bloomberg, Refinitiv (LSEG), S&P Global, MSCI. USP: tiefe Integration, hohe Datenqualität, flexible APIs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die FactSet Research Systems Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,01 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die FactSet Research Systems Aktie damit um -9,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in FactSet Research Systems eine negative Entwicklung von -29,88 % erlebt.

Während FactSet Research Systems heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,01 %.

FactSet Research Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,25 % 1 Monat -8,51 % 3 Monate -0,01 % 1 Jahr -57,89 %

Informationen zur FactSet Research Systems Aktie

Stand: 15.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 36 Mio. FactSet Research Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,54 Mrd.EUR € wert.

Rote Vorzeichen dominieren weltweit: DAX, Dow Jones und Co. rutschen spürbar ab, nur wenige Einzelwerte können sich dem Abwärtssog entziehen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, MSCI Registered (A) und Co.

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. MSCI Registered (A) notiert im Plus, mit +1,07 %. Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +0,60 %. S&P Global legt um +0,96 % zu

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Ob die FactSet Research Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FactSet Research Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.