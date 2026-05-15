Aktien Europa Schluss
EuroStoxx klar im Minus - Warnsignale vom Anleihemarkt
Für Sie zusammengefasst
- Ölpreisanstieg löst in Europa Inflationssorgen aus
- Renditen zogen an, EuroStoxx sank 1,81 Prozent
- FTSE minus 1,71 auf 10.195,37, SMI leicht im Plus
Foto: Greg Montani - Pexels
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der erneute Ölpreisanstieg hat am Freitag an vielen Börsen Europas Inflationssorgen ausgelöst. An den Anleihemärkten zogen die Renditen entsprechend an, sodass die wichtigsten Aktienindizes deutlich unter Druck gerieten.
Der EuroStoxx 50 sank um 1,81 Prozent auf 5.827,76 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus von 1,42 Prozent.
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Außerhalb der Eurozone fiel der britische FTSE 100 am Freitag um 1,71 Prozent auf 10.195,37 Zähler. Der SMI legte geringfügig auf 13.220,17 Punkte zu. Allerdings war die Börse in Zürich am Donnerstag wegen eines Feiertages geschlossen geblieben und konnte damit nicht wie andere geöffnete Börsen deutlich zulegen./la/he
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