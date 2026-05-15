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    Russische Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal erstmals seit drei Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • BIP in Q1 um 0,2 Prozent gegenüber Vorjahr
    • Leitzins 14,50 Prozent erschwert Firmenkredite
    • Prognose 2026 von 1,3 auf 0,4 Prozent reduziert
    Russische Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal erstmals seit drei Jahren
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Wirtschaft ist im ersten Quartal zum ersten Mal seit Anfang 2023 geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,2 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten des Statistikdienstes hervorgeht. Volkswirte hatten einen Rückgang von 0,3 Prozent prognostiziert. Im vierten Quartal 2025 war die Wirtschaft noch um 1,0 Prozent gewachsen.

    Der Rückgang dürfte die Befürchtungen verstärken, dass Russlands vom Krieg dominierte Wirtschaft unter der Last erhöhter Kreditkosten in eine Rezession abgleitet. Der russische Präsident Wladimir Putin suchte im vergangenen Monat nach Erklärungen für die nachlassende Konjunktur und verlangte eine Reaktion von der Verwaltung. Die Wirtschaft leidet unter einer hohen Inflation und einem Leitzins der derzeit bei 14,50 Prozent liegt. Dieser erschwert die Unternehmensfinanzierung. Allerdings hatte die Notenbank ihn zuletzt um 0,50 Prozentpunkte reduziert. Die Kriegswirtschaft verschärft die Inflation und den Arbeitskräftemangel.

    Der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Novak sagte diese Woche, Russland stehe vor "vielen wirtschaftlichen Herausforderungen". Das Wirtschaftsministerium senkte diese Woche seine Wachstumsprognose für 2026 von 1,3 Prozent auf nur noch 0,4 Prozent. Russlands Haushaltsdefizit stieg im April auf einen Rekordwert. Dabei profitiert die Wirtschaft derzeit von einem sprunghaften Anstieg der Rohöleinnahmen. Der Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormus stützen die Ölpreise. Allerdings greift die Ukraine regelmäßig die russische Ölinfrastruktur an./jsl/nas





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