Arm Holdings Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 15.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die Arm Holdings Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,48 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,64 %, geht es heute bei der Arm Holdings Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Arm Holdings Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +77,58 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +4,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Arm Holdings auf +100,53 %.

Während Arm Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,24 %.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,15 % 1 Monat +37,71 % 3 Monate +77,58 % 1 Jahr +56,29 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Stand: 15.05.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,92 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.