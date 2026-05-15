🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    AKTIE IM FOKUS

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia schwächeln kurz vor historischer 6-Billionen-Dollar-Marke

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-Aktien fallen wegen Gewinnmitnahmen
    • Erwartungen an Chinas Handel und Chips enttäuscht
    • Nvidia könnte als erstes sechs Billionen erreichen
    AKTIE IM FOKUS - Nvidia schwächeln kurz vor historischer 6-Billionen-Dollar-Marke
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu einer Rekord-Marktkapitalisierung von sechs Billionen US-Dollar haben die Aktien von Nvidia am Freitag einen Rückschlag erlitten. In einem von Gewinnmitnahmen und erneut aufgeflammten Inflationsängsten geprägten Umfeld sackten die Papiere des Chipherstellers um mehr als drei Prozent auf gut 228 US-Dollar ab. Damit zählten sie zu den Schlusslichtern im Leitindex Dow Jones Industrial , der um knapp ein Prozent nachgab.

    Die zuletzt im Zuge des Booms rund um Künstliche Intelligenz von Rekord zu Rekord geeilten Anteilscheine von Nvidia litten gleich zweifach unter den mit Enttäuschung aufgenommenen Ergebnissen des Gipfeltreffens zwischen den USA und China.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    54.332,22€
    Basispreis
    40,61
    Ask
    × 11,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    45.440,05€
    Basispreis
    36,23
    Ask
    × 11,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zum einen erfüllten sich die Hoffnungen der Anleger nicht, dass China im Iran-Krieg zwischen den USA und dem Iran als Vermittler tätig wird. Damit bleibt die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus weiter faktisch geschlossen, was Inflationsängste und Sorgen um das Wachstum der Weltwirtschaft neu entfachte. Darunter litten die sehr konjunktursensiblen Technologiewerte wie Nvidia besonders.

    Zum anderen seien auch beim Handel einige Vereinbarungen zwischen Washington und Peking hinter den hochgesteckten Erwartungen zurückgeblieben, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. So hat China nach Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump nicht wie erhofft H200-Chips von Nvidia gekauft, die speziell für generative KI entwickelt wurden. Die Chinesen hätten sich dagegen entschieden, sie wollen ihre eigenen Chips entwickeln, sagte der US-Präsident.

    Handelsminister Howard Lutnick hatte letzten Monat gesagt, dass zwar für den Verkauf einiger H200-Chips an China Genehmigungen erteilt worden seien, jedoch noch keine exportiert worden seien. Denn die Regierung in Peking hatte ihren Technologieunternehmen den Kauf der Chips nicht gestattet. Die kurzfristige Aufnahme von Nvidia-Mitbegründer Jensen Huang in Trumps Delegation hatte Hoffnungen auf Fortschritte beim Verkauf dieser hochmodernen Chips geweckt.

    Am Freitag nun sagte US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer, dass die Genehmigung des Kaufs von Nvidia-H200-Chips weiterhin von China abhänge. Und Peking strebt aktuell die Selbstversorgung mit Halbleitern an und will heimische Marktführer wie Huawei Technologies Co. fördern.

    Derweil rechnen Beobachter langfristig damit, dass Künstliche Intelligenz weiter eine dominierende Rolle als Treiber der digitalen Transformation der Wirtschaft einnehmen wird. Auf der Entwickler-Konferenz GTC von Nvidia hätten Halbleiterhersteller und andere Teilnehmer von großen Fortschritten in der Entwicklung sogenannter offener KI-Modelle berichtet, schrieb jüngst Analyst Timothy Arcuri von der Großbank UBS. Diese würden immer wichtiger für KI in Unternehmen und KI-Agenten.

    Und Nvidia dürfte nach Ansicht von Experten ein führender Akteur im Bereich der Künstlichen Intelligenz bleiben. Auch die 80 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten sind optimistisch, von ihnen empfehlen 76 einen Kauf der Aktien.

    Insofern dürfte es Nvidia über kurz oder lang auch gelingen, als erstes Unternehmen weltweit in puncto Marktkapitalisierung die magische Marke von sechs Billionen Dollar zu knacken. Aktuell zumindest hinken die ärgsten Verfolger Alphabet und Apple mit Marktwerten von 4,8 beziehungsweise 4,4 Billionen Dollar noch hinterher, denn Nvidia bringt derzeit 5,5 Billionen Dollar auf die Waage./la/jsl/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 260,2 auf Tradegate (15. Mai 2026, 19:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +10,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,83 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +11,10 %/+51,50 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten: vorherrschende Bullenerwartung mit wenigen Bären, Diskussion über Teilgewinnmitnahmen, Kursziele (u. a. 250 USD bis Jahresende, mögliche Verdopplung bis 2028), hohe Margen und Marktführerschaft, Produktionsnachfrage bis 2028 ausverkauft, H200-Exportgenehmigungen nach China, strategische Deals, Risiken: Strom/Infra/Monetarisierung und Frage nach Quartalszahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Nvidia schwächeln kurz vor historischer 6-Billionen-Dollar-Marke Auf dem Weg zu einer Rekord-Marktkapitalisierung von sechs Billionen US-Dollar haben die Aktien von Nvidia am Freitag einen Rückschlag erlitten. In einem von Gewinnmitnahmen und erneut aufgeflammten Inflationsängsten geprägten Umfeld sackten die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     