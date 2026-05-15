Starmer-Rivale Burnham darf sich auf Parlamentssitz bewerben

LONDON (dpa-AFX) - Der innerparteiliche Rivale des britischen Premierministers Keir Starmer, Andy Burnham, hat grünes Licht für die Bewerbung auf die Labour-Kandidatur für einen Abgeordnetensitz bekommen. Das habe das Labour-Führungsgremium National Executive Committee (NEC) beschlossen, sagte ein Sprecher der britischen Sozialdemokraten laut der Nachrichtenagentur PA.

Anfang des Jahres hatte das NEC dem Bürgermeister von Manchester eine Bewerbung noch verweigert. Burnham gilt aus aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge des politisch angeschlagenen Premierministers und Parteichefs Starmer. Er muss allerdings zuerst den Sprung in das Unterhaus schaffen.