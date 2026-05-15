🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Zinsen: Bonds an Aktienmärkte - Iran-Krieg nicht vorbei, und ihr zahlt!

    So steigt der Ölpreis nach dem eher enttäuschenden Treffen Trump-Xi Jinping deutlich an, zusammen mit den Kapitalmarkt-Zinsen.

    Die Kapitalmarkt-Zinsen steigen immer weiter: das ist die Botschaft der Bonds, dass der Iran-Konflikt ungelöst ist - und dafür ein Preis zu Zahlen ist! So steigt der Ölpreis nach dem eher enttäuschenden Treffen Trump-Xi Jinping deutlich an, zusammen mit den Kapitalmarkt-Zinsen. Der Abverkauf  startete in Asien beim Highflyer Kospi in Südkorea, dann stiegen global die Kapitalmarkt-Zinsen wegen der politischen Turbulenzen in Großbritannien. Die Bond-Märkte reagieren auf die steigende Inflation und fordern dafür einen angemessenen Ausgleich (ergo: höhere Zinsen). Die 10-jährige US-Anleiherendite steigt auf 4,59% - damit werden Anleihen eine immer größere Alternative zu den Aktienmärkten..

    Hinweise aus Video:

    1. Der Kampf um Rohstoffe
    https://www.renditemanufaktur.net/LM/Kritische-Mineralien/willkommen-f ...

    2. KI-Hyperscaler: Capex-Karussell – betriebswirtschaftliches Perpetuum mobile

     

    Das Video "Zinsen: Bonds an Aktienmärkte - Iran-Krieg nicht vorbei, und ihr zahlt! " seehn Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Zinsen: Bonds an Aktienmärkte - Iran-Krieg nicht vorbei, und ihr zahlt! Die Kapitalmarkt-Zinsen steigen immer weiter: das ist die Botschaft der Bonds, dass der Iran-Konflikt ungelöst ist - und dafür ein Preis zu Zahlen ist!

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     