Die Kapitalmarkt-Zinsen steigen immer weiter: das ist die Botschaft der Bonds, dass der Iran-Konflikt ungelöst ist - und dafür ein Preis zu Zahlen ist! So steigt der Ölpreis nach dem eher enttäuschenden Treffen Trump-Xi Jinping deutlich an, zusammen mit den Kapitalmarkt-Zinsen. Der Abverkauf startete in Asien beim Highflyer Kospi in Südkorea, dann stiegen global die Kapitalmarkt-Zinsen wegen der politischen Turbulenzen in Großbritannien. Die Bond-Märkte reagieren auf die steigende Inflation und fordern dafür einen angemessenen Ausgleich (ergo: höhere Zinsen). Die 10-jährige US-Anleiherendite steigt auf 4,59% - damit werden Anleihen eine immer größere Alternative zu den Aktienmärkten..

Hinweise aus Video:

1. Der Kampf um Rohstoffe

https://www.renditemanufaktur.net/LM/Kritische-Mineralien/willkommen-f ...

2. KI-Hyperscaler: Capex-Karussell – betriebswirtschaftliches Perpetuum mobile

Das Video "Zinsen: Bonds an Aktienmärkte - Iran-Krieg nicht vorbei, und ihr zahlt! " seehn Sie hier..