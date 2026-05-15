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    Roche-Medikament Tecentriq erhält US-Zulassung bei Blasenkrebs

    Für Sie zusammengefasst
    • Tecentriq zugelassen als Zusatztherapie bei MIBC
    • FDA-Entscheidung basierte auf Phase III Studien
    • Tecentriq in mehreren aggressiven Krebsarten zugelassen
    Roche-Medikament Tecentriq erhält US-Zulassung bei Blasenkrebs
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Roche -Krebsimmuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) hat in den USA eine Zulassung für die Behandlung einer bestimmten Form von Blasenkrebs erhalten. Es handelt sich um die elfte Indikation für Tecentriq in den USA, wie die Roche-Tochter Genentech am Freitag mitteilte.

    Tecentriq sei als ergänzende Therapie bei Patientinnen und Patienten mit muskelinvasivem Blasenkrebs (MIBC) nach Entfernung der Harnblase zugelassen, bei denen Tests eine molekulare Resterkrankung feststellten, heißt es in den Mitteilungen von Genentech und der US-Medikamentenbehörde FDA vom Freitagabend.

    Durch die Kombination der Krebsimmuntherapie mit modernsten Tests ließen sich Patienten, die für eine Behandlung in Frage kämen, genauer identifizieren, heißt es in der Genentech-Mitteilung. Die Entscheidung der FDA basierte auf Phase III-Studien, die eine Verringerung des Wiederauftretens der Krankheit wie auch des Sterberisikos zeigten.

    Tecentriq ist für eine Reihe von aggressiven und schwierig zu behandelnden Krebsarten zugelassen, unter anderem zur Behandlung von Lungenkrebs, bestimmten Arten von metastasierendem Urothelkarzinom und Brustkrebs. 2025 hatte der schweizerische Pharmakonzern mit Tecentriq einen Umsatz von 3,6 Milliarden Schweizer Franken verzeichnet./tp/AWP/he

    Roche Holding

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 351,2 auf TTMzero (15. Mai 2026, 19:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +3,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 251,41 Mrd..

    Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 345,40CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -34,47 %/+16,82 % bedeutet.




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