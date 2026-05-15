Börsen Update USA - 15.05. - Dow Jones schwach -0,82 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.642,17 PKT und fällt um -0,82 %.

Top-Werte: Microsoft +5,22 %, Salesforce +5,12 %, Cisco Systems +2,39 %, Chevron Corporation +1,91 %, Apple +1,75 %

Flop-Werte: Caterpillar -3,39 %, Boeing -2,80 %, Amgen -2,65 %, Honeywell International -2,30 %, Sherwin-Williams -2,11 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:42) bei 29.343,91 PKT und fällt um -0,81 %.

Top-Werte: Workday (A) +5,97 %, Intuit +5,41 %, Zscaler +5,31 %, Microsoft +5,22 %, Adobe +4,66 %

Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -6,20 %, Arm Holdings -6,17 %, Lam Research -4,86 %, Micron Technology -4,58 %, Insmed -4,53 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:53) bei 7.449,38 PKT und fällt um -0,65 %.

Top-Werte: ServiceNow +6,34 %, Workday (A) +5,97 %, FactSet Research Systems +5,82 %, Intuit +5,41 %, Microsoft +5,22 %

Flop-Werte: Ford Motor -6,81 %, Charter Communications Registered (A) -6,20 %, Newmont Corporation -5,95 %, Coinbase -5,82 %, Corning -5,21 %