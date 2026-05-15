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    Besonders beachtet!

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    ServiceNow Aktie weiter im Aufwärtstrend - 15.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ServiceNow Aktie bisher um +6,34 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie weiter im Aufwärtstrend - 15.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    ServiceNow aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.05.2026

    Die ServiceNow Aktie notiert aktuell bei 82,89 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,34 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,94  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +4,69 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 82,89, mit einem Plus von +6,34 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der ServiceNow Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,94 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,19 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ServiceNow -40,77 % verloren.

    Während ServiceNow heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,65 %. Damit gehört ServiceNow heute zu den auffälligeren Werten.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,64 %
    1 Monat +4,19 %
    3 Monate -13,94 %
    1 Jahr -57,84 %
    Stand: 15.05.2026, 20:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ServiceNow-Aktie: das Kursverhalten im Verhältnis zum Gesamtmarkt, eine mögliche Trendwende und negatives Momentum mit getesteten Tiefs. Es geht um sektorale Einflüsse wie KI/Software-Panik und Großkapital-Shorts. Fundamentale Perspektiven liefern RBC mit Outperform und 121 USD Ziel (13,5x CY/27 FCF). Kaufzonen um 68–71 USD werden diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ServiceNow eingestellt.

    Zur ServiceNow Diskussion

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,52 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 15.05. - Dow Jones schwach -0,82 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Boomi und ServiceNow schließen Partnerschaft zur unternehmensweiten Datenaktivierung


    Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, gab heute eine Ausweitung seiner Partnerschaft mit ServiceNow, dem KI-Kontrollturm für die Neugestaltung von Unternehmen, bekannt, um erweiterte Datenaktivierungsfunktionen bereitzustellen, die in …

    Experian geht Partnerschaft mit ServiceNow ein, um vertrauenswürdige Entscheidungsfindung auf agentenbasierte KI auszuweiten


    Experian, das globale Daten- und Technologieunternehmen, und ServiceNow (NYSE: NOW), der KI-Kontrollturm für die Neugestaltung von Unternehmen, geben heute eine neue globale, mehrjährige Partnerschaft bekannt, die die Leistungsfähigkeit autonomer …

    So schlagen sich die Wettbewerber von ServiceNow

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,54 %. IBM notiert im Plus, mit +0,98 %. Microsoft notiert im Plus, mit +4,86 %. Oracle legt um +0,71 % zu

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    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

    +6,18 %
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    +532,87 %
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    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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