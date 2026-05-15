ServiceNow Aktie weiter im Aufwärtstrend - 15.05.2026

Die ServiceNow Aktie notiert aktuell bei 82,89€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,34 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,94 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +4,69 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 82,89€, mit einem Plus von +6,34 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der ServiceNow Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,94 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,19 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ServiceNow -40,77 % verloren.

Während ServiceNow heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,65 %. Damit gehört ServiceNow heute zu den auffälligeren Werten.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,64 % 1 Monat +4,19 % 3 Monate -13,94 % 1 Jahr -57,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

Stand: 15.05.2026, 20:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ServiceNow-Aktie: das Kursverhalten im Verhältnis zum Gesamtmarkt, eine mögliche Trendwende und negatives Momentum mit getesteten Tiefs. Es geht um sektorale Einflüsse wie KI/Software-Panik und Großkapital-Shorts. Fundamentale Perspektiven liefern RBC mit Outperform und 121 USD Ziel (13,5x CY/27 FCF). Kaufzonen um 68–71 USD werden diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ServiceNow eingestellt.

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,52 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, gab heute eine Ausweitung seiner Partnerschaft mit ServiceNow, dem KI-Kontrollturm für die Neugestaltung von Unternehmen, bekannt, um erweiterte Datenaktivierungsfunktionen bereitzustellen, die in …

Experian, das globale Daten- und Technologieunternehmen, und ServiceNow (NYSE: NOW), der KI-Kontrollturm für die Neugestaltung von Unternehmen, geben heute eine neue globale, mehrjährige Partnerschaft bekannt, die die Leistungsfähigkeit autonomer …

So schlagen sich die Wettbewerber von ServiceNow

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,54 %. IBM notiert im Plus, mit +0,98 %. Microsoft notiert im Plus, mit +4,86 %. Oracle legt um +0,71 % zu

ServiceNow Aktie jetzt kaufen?

Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.