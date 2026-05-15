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ServiceNow Aktie weiter im Aufwärtstrend - 15.05.2026
Am heutigen Handelstag konnte die ServiceNow Aktie bisher um +6,34 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.
ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.
ServiceNow aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.05.2026
Die ServiceNow Aktie notiert aktuell bei 82,89€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,34 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,94 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +4,69 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 82,89€, mit einem Plus von +6,34 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Der Kurs der ServiceNow Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,94 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,19 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ServiceNow -40,77 % verloren.
Während ServiceNow heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,65 %. Damit gehört ServiceNow heute zu den auffälligeren Werten.
ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,64 %
|1 Monat
|+4,19 %
|3 Monate
|-13,94 %
|1 Jahr
|-57,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ServiceNow-Aktie: das Kursverhalten im Verhältnis zum Gesamtmarkt, eine mögliche Trendwende und negatives Momentum mit getesteten Tiefs. Es geht um sektorale Einflüsse wie KI/Software-Panik und Großkapital-Shorts. Fundamentale Perspektiven liefern RBC mit Outperform und 121 USD Ziel (13,5x CY/27 FCF). Kaufzonen um 68–71 USD werden diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ServiceNow eingestellt.
Zur ServiceNow Diskussion
Informationen zur ServiceNow Aktie
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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.