RBC stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Es gebe immer noch bedeutende Kurstreiber für die Aktien des Energiekonzerns, schrieb Alexander Wheeler in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte verwies unter anderem auf das neue Gesetz der Bundesregierung zur Stromversorgungssicherheit und -kapazität, das den Weg für Ausschreibungen neuer Gaskraftwerke ebne. Auch potenzielle Geschäfte im Bereich Rechenzentren stimmten ihn zuversichtlich./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 55,50EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 20:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Alexander Wheeler

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62,50

Kursziel alt: 62,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,50 € , was eine Steigerung von +12,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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