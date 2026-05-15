REV Exploration Unternehmensupdate

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REV Corporate Video: https://youtu.be/biOHmBtI8ns

Vancovuer, BC – 15. Mai 2026 – REV Exploration Corp. („REV“ oder das “Unternehmen”) (TSXV: REV – WKN: A410MR – OTCQX: REVFF), freut sich, das folgende Unternehmens-Update zu veröffentlichen, während das Unternehmen weiterhin die bevorstehenden Bohrprogramme auf seinen Helium- und Naturwasserstoff-Liegenschaften in Montana und im südlichen Alberta vorbereitet.

REV Exploration hält weiterhin sechs (6) Millionen Aktien der MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX), deren Wert auf Basis des gestrigen Schlusskurses von 2,61 $ an der Canadian Securities Exchange bei etwa 15,6 Millionen $ liegt;

REV befindet sich in der Endphase der Organisation einer kurzfristigen 3D-Seismikuntersuchung, die das kürzlich erworbene West-Butte-Projekt in Montana abdeckt, als letzten Schritt vor dem Start eines ersten Bohrprogramms an diesem vielversprechenden Helium-Ziel;

Der Aden-Dome entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana ist ebenfalls für erste Bohrungen im dritten Quartal vorgesehen und gilt als äußerst vielversprechend für Vorkommen sowohl von Helium als auch von natürlichem Wasserstoff.

Jordan Potts, CEO von REV, kommentierte: „Der Heliummarkt hat sich in den

letzten Monaten aufgrund der Ereignisse im Nahen Osten erheblich gefestigt. Während wir mit unserem West-Butte-Projekt sowie Aden South in die nördlichen Great Plains Amerikas expandieren, sind wir hinsichtlich unserer Aussichten auf Heliumfunde und der Chancen im Bereich des natürlichen Wasserstoffs sehr zuversichtlich. Wir prüfen zudem weiterhin weitere regionale Möglichkeiten im Hinblick auf Helium und natürlichen Wasserstoff.“

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Jordan Potts, CEO & Director