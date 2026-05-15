Deutz Aktie weiter abwärts - -5,71 % - 15.05.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,71 % verliert die Deutz Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Deutz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,54 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,71 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutz abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -6,88 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutz um +23,97 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,37 % geändert.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,57 % 1 Monat +3,45 % 3 Monate -6,88 % 1 Jahr +47,78 %

Informationen zur Deutz Aktie

Stand: 15.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd.EUR € wert.

Rote Vorzeichen dominieren weltweit: DAX, Dow Jones und Co. rutschen spürbar ab, nur wenige Einzelwerte können sich dem Abwärtssog entziehen.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Caterpillar, Volvo Registered (B) und Co.

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,94 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -2,14 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -2,30 %.

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Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.