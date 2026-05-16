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    Aktie zieht endlich an

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    Bill Ackman kauft Microsoft: Aktie schießt in die Höhe – der Befreiungsschlag?

    Ist das der langerersehnte Befreiungsschlag für Microsoft? Star Investor Bill Ackman gab Freitag auf X bekannt, dass er sich von Alphabet trennt und dafür auf Microsoft setzt. Die Aktie ist für ihn attraktiv bewertet!

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie zieht endlich an - Bill Ackman kauft Microsoft: Aktie schießt in die Höhe – der Befreiungsschlag?
    Foto: DALL-E

    Während ein Großteil der Technologie-Aktien nach dem Ende von Donald Trumps China-Reise unter Druck gerieten, schlugen die Papiere von Microsoft die andere Richtung ein und zogen in der Spitze über vier Prozent in die Höhe. Grund war ein Post von  Bill Ackman.

    Der Starinvestor verkündete via X, dass er bei Microsoft eingestiegen ist und davon ausgeht, mit dem Papier von Microsoft einen ähnlichen Erfolg feiern wird, wie bei anderen Vertretern der Magnificent 7: "Zum Beispiel haben wir Alphabet erworben, als der Aktienkurs Ende 2022 nach der Veröffentlichung von ChatGPT erheblich fiel, Amazon in den Wochen nach dem Befreiungstag und Meta kürzlich als Reaktion des Marktes auf die unerwartet hohe Capex-Führung und -Ausgaben des Unternehmens."

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    Jetzt soll Microsoft im Depot von Bill Ackman ebenfalls eine erfolgreiche Entwicklung hinlegen: "Ähnlich wie bei unseren Käufen von Alphabet, Amazon und Meta glauben wir, dass Microsoft bei der heutigen Bewertung eine analoge und überzeugende langfristige Wertschöpfung bietet."

    Bill Ackman hat im Februar nach den Zahlen zum zweiten Quartal angefangen, die Position bei Microsoft aufzubauen. Der Starinvestor sieht zwei Punkte, warum die Microsoft-Aktie die rasante Entwicklung bei den Tech-Aktien nicht mitgemacht hat: "Wir glauben, dass der jüngste Kursrückgang von Microsoft hauptsächlich durch Investorenbedenken zu zwei Schlüsselfragen getrieben wurde: i) die Wettbewerbsposition von M365 gegenüber zunehmend leistungsfähigen AI-Lab-Angeboten (insbesondere Anthropics Claude Cowork) und ii) die Nachhaltigkeit des Wachstums von Azure, insbesondere im Lichte der sich entwickelnden Beziehung von Microsoft zu OpenAI."

    Bill Ackman teilt diese Bedenken allerdings nicht, er glaubt, dass Microsoft viel robuster im Markt positioniert ist, als die meisten Anleger denken: "Aus unserer Sicht unterschätzen Investoren die Widerstandsfähigkeit des M365-Franchises angesichts seiner tief in Unternehmen eingebetteten Rolle und seiner hochattraktiven Preis-Leistungs-Proposition. Im Gegensatz zu punktbasierten Softwarelösungen, die anfällig für eine Entintermediation durch leistungsfähigere AI-Alternativen sein könnten, ist M365 eng in den täglichen Workflow fast jedes großen Unternehmens integriert und wird durch Microsofts Identitäts-, Sicherheits-, Compliance- und Datenschutz-Infrastruktur gestützt, die nahezu unmöglich zu replizieren wäre."

     

    Auch die Sorgen, dass Microsoft beim Cloudgeschäft hinter Alphabet oder Amazon deutlich zurückfallen könnte sieht Bill Ackman ebenfalls nicht: "Wir glauben, dass Bedenken hinsichtlich der Wachstumstrajektorie von Azure ähnlich fehlplatziert sind, insbesondere im Lichte der außergewöhnlichen jüngsten Performance des Franchises. Der Azure-Umsatz wuchs im letzten Quartal um 39 % in konstanter Währung, wobei das Unternehmen eine leichte Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte ankündigt."

    Den hohen KI-Ivestitionen von Microsoft, die vielen Anleger als zu hoch erscheinen, nimmt Bill Ackman auch gelassen zur Kenntnis: "Um das schnelle Wachstum von Azure inmitten anhaltender Versorgungsengpässe zu unterstützen, hat Microsoft sein Capex-Budget für das Kalenderjahr 2026 auf etwa 190 Milliarden Dollar angehoben. In Übereinstimmung mit dem, was wir bei Hyperscaler-Peers wie Amazon und Google beobachtet haben, sehen wir diese Ausgaben als Wachstumscapex, die zukünftige Umsatzgenerierung antreiben sollten. Dies gilt besonders für Microsoft, da etwa zwei Drittel seines Capex-Budgets für Server- und Netzwerkausrüstung ausgegeben werden, die direkt mit kurzfristigen Umsätzen korreliert."

    Insgesamt stimmt das Paket bei Microsoft damit für Bill Ackman. Sein Einstieg und die Lobeshymne auf X haben einige Anleger sofort überzeugt und die Aktie konnte sich Freitag erfolgreich gegen den Markttrend stemmen. Während die Technologiebörse Nasdaq um mehr als ein Prozent nachgab, schossen die Papiere von Microsoft deutlich in die Höhe.

    Davon profitierte auch das Derivat, war wir in der wO Börsenlounge ins Depot gekauft haben. Es legte um mehr als 20 Prozent zu und liegt mittlerweile rund 15 Prozent im Plus. Die Depots der Börsenlounge können Sie hier abonnieren. Ein Einstieg in das Derivat erscheint nach Bill Ackmans Ankündigung noch verlockender. Und schauen Sie doch mal in die aktuelle Folge der wO Börsenlounge rein. So verpassen Sie keine wichtigen Nachrichten mehr und erhalten weitere aussichtsreiche Aktientipps. 

    Mein Tipp: Die Zeit ist reif!

    Bill Ackman steht mit seiner Meinung, dass die Sorgen rund um Microsoft übertrieben sind, nicht alleine dar. Schaut man sich den Analystenkonsens an, dann ist die Meinung zum amerikanischen Softwarekonzern eindeutig. Laut MarketScreener haben 55 Experten die Aktie unter Beobachtung. 53 davon raten, das Papier zu "Kaufen" und 3 plädieren für "Halten". Kein einziger Experte empfiehlt, die Aktie zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel für die Microsoft-Aktie liegt bei 561,56 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwas mehr als 37 Prozent entspricht. 

    Gerade jetzt, wo viele Technologie-Aktien heißgelaufen sein könnten, wäre es ein guter Zeitpunkt, dass Microsoft sein Nachholpotenzial ausspielt. Seit Jahresanfang liegt die Aktie, trotz des Kurssprungs von Freitag, immer noch etwas mehr als 12 Prozent im Minus. Das könnte sich jetzt ändern. Knackt der Kurs die Hochs von Ende April, dann könnte die Aktie richtig Fahrt aufnehmen und für viel Freude im Depot und bei unserem gekauften Derivat sorgen. 

    Es ist daher kein schlechter Rat, sich der Entscheidung von Bill Ackman anzuschließen. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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