Aktie zieht endlich an
Bill Ackman kauft Microsoft: Aktie schießt in die Höhe – der Befreiungsschlag?
Ist das der langerersehnte Befreiungsschlag für Microsoft? Star Investor Bill Ackman gab Freitag auf X bekannt, dass er sich von Alphabet trennt und dafür auf Microsoft setzt. Die Aktie ist für ihn attraktiv bewertet!
- Bill Ackman verkauft Alphabet und setzt auf Microsoft
- Er sieht M365 und Azure als robuste langfristige Anlage
- Ackmans Einstieg belebte Kurs und Derivate deutlich
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Während ein Großteil der Technologie-Aktien nach dem Ende von Donald Trumps China-Reise unter Druck gerieten, schlugen die Papiere von Microsoft die andere Richtung ein und zogen in der Spitze über vier Prozent in die Höhe. Grund war ein Post von Bill Ackman.
Der Starinvestor verkündete via X, dass er bei Microsoft eingestiegen ist und davon ausgeht, mit dem Papier von Microsoft einen ähnlichen Erfolg feiern wird, wie bei anderen Vertretern der Magnificent 7: "Zum Beispiel haben wir Alphabet erworben, als der Aktienkurs Ende 2022 nach der Veröffentlichung von ChatGPT erheblich fiel, Amazon in den Wochen nach dem Befreiungstag und Meta kürzlich als Reaktion des Marktes auf die unerwartet hohe Capex-Führung und -Ausgaben des Unternehmens."