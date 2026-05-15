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    YAS ISLAND WIRD STANDORT VON SPHERE ABU DHABI, EINER NEUEN WELTWEITEN IKONE FÜR IMMERSIVES UNTERHALTUNGSERLEBNIS

    YAS ISLAND WIRD STANDORT VON SPHERE ABU DHABI, EINER NEUEN WELTWEITEN IKONE FÜR IMMERSIVES UNTERHALTUNGSERLEBNIS
    Foto: adobe.stock.com

    Das Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi wird 1,7 Milliarden US-Dollar in die Bauphase dieses Vorzeigeprojekts auf Yas Island investieren

    Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2029 abgeschlossen sein

    Mit einer Kapazität von bis zu 20.000 Plätzen wird die Sphere Abu Dhabi immersive Erlebnisse, Konzertreihen, Sportspektakel und Markenveranstaltungen beherbergen

    Exosphere zelebriert die emiratische Kultur durch groß angelegte Kunst und visuelle Erzählungen

    ABU DHABI, UAE, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) und Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) gaben heute bekannt, dass Yas Island als Standort für „Sphere Abu Dhabi" ausgewählt wurde, ein wegweisendes Projekt mit Baukosten in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar. Dieser Veranstaltungsort, der sich anschickt, zu einer weltweiten Ikone zu werden, wird Touristen aus aller Welt anziehen, die wirtschaftliche Diversifizierung vorantreiben und das Zugehörigkeitsgefühl der Einwohner und Besucher zu Abu Dhabi stärken.

    Yas Island to be home of Sphere Abu Dhabi

    Das „Sphere Abu Dhabi", der erste „Sphere"-Standort außerhalb der Vereinigten Staaten, wird auf einem Grundstück zwischen der Yas Mall und SeaWorld Abu Dhabi errichtet, inmitten einer üppigen grünen Umgebung und in unmittelbarer Nähe zu anderen Themenparks und Attraktionen auf Yas Island. Die Bauarbeiten an der Veranstaltungsstätte werden voraussichtlich bis Ende 2029 abgeschlossen sein.

    Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman von DCT Abu Dhabi, erklärte: „Abu Dhabi hat stets langfristig gedacht, und Sphere Abu Dhabi ist ein eindrucksvoller Beweis für dieses Engagement." In einer Region, in der die Nachfrage nach Erlebnissen von Weltklasse stetig wächst, sendet unsere Investition in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar in der Bauphase ein klares Signal: Abu Dhabi ist offen, ehrgeizig und verfolgt unbeirrt seinen Kurs. Dieses Projekt spiegelt die Stärke der internationalen Partnerschaften Abu Dhabis wider, die auf gemeinsamen Zielen und gegenseitigem Vertrauen in die Rolle dieses Emirats als globales Reiseziel beruhen. Gemeinsam schaffen wir einen Ort, der unsere Gemeinde, Besucher, Kreative und Investoren noch über Jahrzehnte hinweg nach Yas Island und Abu Dhabi locken wird. Und im Kern wird die Sphere Abu Dhabi eine Plattform für die Kultur, die Talente und die Geschichten der Emirate sein, die auf der großartigsten Bühne, die je erbaut wurde, mit der Welt geteilt werden."

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