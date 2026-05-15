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    Aktien New York Schluss

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    Steigende Ölpreise stoppen Rekordrally der Tech-Werte

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise ziehen an und schüren Inflationsängste
    • Renditen steigen und beenden Wall Street Rekordlauf
    • Nasdaq 100 fiel 1,54 Prozent, Techwerte gaben nach
    Aktien New York Schluss - Steigende Ölpreise stoppen Rekordrally der Tech-Werte
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die wieder anziehenden Ölpreise haben am Freitag Inflationsängste geschürt und damit die US-Börsen belastet. Die Renditen am Anleihemarkt kletterten in die Höhe, was den jüngsten Rekordlauf an der Wall Street abrupt beendete. Allgemein wurden die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen den USA und China mit Blick auf den Iran-Krieg mit Enttäuschung aufgenommen. Es bleibt jetzt dabei, dass die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus faktisch geschlossen ist.

    Die zuletzt noch im Zuge der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz besonders stark gestiegenen, aber auch sehr konjunktursensiblen Technologiewerte verzeichneten nun Verluste. So fiel der Tech-Index Nasdaq 100 um 1,54 Prozent auf 29.125,20 Punkte.

    Das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 verlor 1,24 Prozent auf 7.408,50 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 1,07 Prozent auf 49.526,17 Punkte ein. Auf Wochensicht ergibt dies ein Minus von 0,17 Prozent./la/he





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