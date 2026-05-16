Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 20/26
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 20/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
DAX Top 1
Scout24
Performance KW 20/26: +5,83 %
DAX Top 2
Merck
Performance KW 20/26: +5,09 %
DAX Top 3
BASF
Performance KW 20/26: +4,17 %
DAX Top 4
Mercedes-Benz Group
Performance KW 20/26: +2,60 %
DAX Top 5
Münchener Rück
Performance KW 20/26: -8,55 %
DAX Flop 1
Heidelberg Materials
Performance KW 20/26: -9,73 %
DAX Flop 2
BMW
Performance KW 20/26: -9,78 %
DAX Flop 3
Rheinmetall
Performance KW 20/26: -12,47 %
DAX Flop 4
MTU Aero Engines
Performance KW 20/26: -12,56 %
DAX Flop 5
Jenoptik
Performance KW 20/26: +29,16 %
TecDAX Top 1
TecDAX Top 2
SMA Solar Technology
Performance KW 20/26: +9,82 %
TecDAX Top 3
AIXTRON
Performance KW 20/26: +9,26 %
TecDAX Top 4
SUESS MicroTec
Performance KW 20/26: +5,04 %
TecDAX Top 5
Nemetschek
Performance KW 20/26: -8,69 %
TecDAX Flop 1
ATOSS Software
Performance KW 20/26: -9,25 %
TecDAX Flop 2
Bechtle
Performance KW 20/26: -11,29 %
TecDAX Flop 3
Draegerwerk
Performance KW 20/26: -11,43 %
TecDAX Flop 4
Evotec
Performance KW 20/26: -12,52 %
TecDAX Flop 5
Cisco Systems
Performance KW 20/26: +22,27 %
Dow Jones Top 1
NVIDIA
Performance KW 20/26: +4,85 %
Dow Jones Top 2
Chevron Corporation
Performance KW 20/26: +4,43 %
Dow Jones Top 3
Coca-Cola
Performance KW 20/26: +3,40 %
Dow Jones Top 4
Unitedhealth Group
Performance KW 20/26: +3,32 %
Dow Jones Top 5
Nike (B)
Performance KW 20/26: -4,32 %
Dow Jones Flop 1
Walt Disney
Performance KW 20/26: -4,90 %
Dow Jones Flop 2
Sherwin-Williams
Performance KW 20/26: -5,34 %
Dow Jones Flop 3
The Home Depot
Performance KW 20/26: -6,00 %
Dow Jones Flop 4
Boeing
Performance KW 20/26: -7,94 %
Dow Jones Flop 5
Cisco Systems
Performance KW 20/26: +22,27 %
US Tech 100 Top 1
Palo Alto Networks
Performance KW 20/26: +17,71 %
US Tech 100 Top 2
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Performance KW 20/26: +12,97 %
US Tech 100 Top 3
Take-Two Interactive Software
Performance KW 20/26: +9,58 %
US Tech 100 Top 4
AppLovin Registered (A)
Performance KW 20/26: +8,09 %
US Tech 100 Top 5
Charter Communications Registered (A)
Performance KW 20/26: -9,56 %
US Tech 100 Flop 1
SanDisk Corporation
Performance KW 20/26: -10,74 %
US Tech 100 Flop 2
Thomson Reuters
Performance KW 20/26: -12,91 %
US Tech 100 Flop 3
Intel
Performance KW 20/26: -13,74 %
US Tech 100 Flop 4
Constellation Energy
Performance KW 20/26: -14,08 %
US Tech 100 Flop 5
E-Stoxx 50 Top 1
ENI
Performance KW 20/26: +5,49 %
E-Stoxx 50 Top 2
ASML Holding
Performance KW 20/26: +5,15 %
E-Stoxx 50 Top 3
BASF
Performance KW 20/26: +4,17 %
E-Stoxx 50 Top 4
TotalEnergies
Performance KW 20/26: +3,68 %
E-Stoxx 50 Top 5
Siemens Energy
Performance KW 20/26: -7,01 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Prosus Registered (N)
Performance KW 20/26: -7,37 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Münchener Rück
Performance KW 20/26: -8,55 %
E-Stoxx 50 Flop 3
BMW
Performance KW 20/26: -9,78 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 20/26: -12,47 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Zurich Insurance Group
Performance KW 20/26: +5,97 %
SMI Top 1
UBS Group
Performance KW 20/26: +4,58 %
SMI Top 2
Novartis
Performance KW 20/26: +4,41 %
SMI Top 3
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 20/26: +3,28 %
SMI Top 4
Swisscom
Performance KW 20/26: +2,80 %
SMI Top 5
Logitech International
Performance KW 20/26: -3,84 %
SMI Flop 1
Lonza Group
Performance KW 20/26: -3,99 %
SMI Flop 2
Sika
Performance KW 20/26: -4,86 %
SMI Flop 3
Geberit
Performance KW 20/26: -5,79 %
SMI Flop 4
Amrize
Performance KW 20/26: -6,47 %
SMI Flop 5
Verbund Akt.(A)
Performance KW 20/26: +5,53 %
ATX Top 1
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 20/26: +4,62 %
ATX Top 2
OMV
Performance KW 20/26: +4,31 %
ATX Top 3
Lenzing
Performance KW 20/26: +2,08 %
ATX Top 4
DO & CO
Performance KW 20/26: +1,97 %
ATX Top 5
STRABAG
Performance KW 20/26: -2,82 %
ATX Flop 1
Erste Group Bank
Performance KW 20/26: -2,95 %
ATX Flop 2
EVN
Performance KW 20/26: -4,08 %
ATX Flop 3
PORR
Performance KW 20/26: -10,26 %
ATX Flop 4
Wienerberger
Performance KW 20/26: -10,39 %
ATX Flop 5
Longfor Group Holdings
Performance KW 20/26: +11,76 %
Hang Seng Top 1
JD.com Registered (A)
Performance KW 20/26: +10,73 %
Hang Seng Top 2
Sunny Optical Technology (Group)
Performance KW 20/26: +10,59 %
Hang Seng Top 3
Li Auto Registered (A)
Performance KW 20/26: +9,99 %
Hang Seng Top 4
Midea Group (H)
Performance KW 20/26: +8,50 %
Hang Seng Top 5
Haier Smart Home Ltd. Registered (H)
Performance KW 20/26: -6,36 %
Hang Seng Flop 1
Bank of China (H)
Performance KW 20/26: -6,65 %
Hang Seng Flop 2
Zijin Mining Group (H)
Performance KW 20/26: -7,34 %
Hang Seng Flop 3
Pop Mart International Group
Performance KW 20/26: -8,84 %
Hang Seng Flop 4
Innovent Biologics
Performance KW 20/26: -9,63 %
Hang Seng Flop 5
