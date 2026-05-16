US-Medien
SpaceX plant Börsengang für Mitte Juni
- SpaceX plant Rekord-Börsengang zum 12 Juni
- SpaceX will bis zu 80 Mrd US-Dollar einsammeln
- SpaceX betreibt Starlink und vermarktet KI
AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will laut Medienberichten ihren Rekord-Börsengang am 12. Juni über die Bühne bringen. Dabei wolle SpaceX bis zu 80 Milliarden US-Dollar (rund 69 Mrd Euro) bei Investoren einsammeln, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen. Damit wäre es der mit Abstand größte Börsengang. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg strebt SpaceX bei der Aktienplatzierung eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an.
Musk-Firma unerlässlich für US-Raumfahrt
SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink. Musk brachte in SpaceX auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein. Der Konzern wurde bei dieser Fusion laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet.
Jüngst gab Musk bekannt, dass xAI kein eigenständiges Unternehmen mehr sei, sondern seine KI-Produkte wie den Chatbot Grok unter der Marke SpaceXAI vermarkten werde. Der Multimilliardär stellt für die Zukunft KI-Rechenzentren im All in Aussicht. Die Idee dahinter ist, dass die Sonne dort viel Energie liefern kann und die Kühlung im All einfacher ist. Skeptiker verweisen allerdings auf Probleme wie die erheblichen Aufbaukosten sowie die Strahlung, die Schaltkreise beschädigen könne.
Musk, der unter anderem auch den Elektroauto-Hersteller Tesla führt, ist Chef und Großaktionär von SpaceX.
Drei Riesen-Börsengänge 2026?
Der Börsengang von SpaceX könnte die erste von drei Mega-Aktienplatzierungen in diesem Jahr werden. Berichten zufolge planen auch der ChatGPT-Entwickler OpenAI und sein Konkurrent Anthropic Börsengänge mit extrem hohen Erlösen./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,04 % und einem Kurs von 363,3 auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +6,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -60,09 %/+30,75 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Die Geschichte mit Terafab ist so etwas. Chipaktien explodieren… Elon ist dabei.
Autonomes Fahren….Elon ist dabei
Humanoide Roboter sind „in“…Elon ist dabei.
Bei allen oben genannten Themen ist Tesla im Hintertreffen und es ist eher unwahrscheinlich, dass die Firma den großen Wurf macht. Aber Elon surft die Welle. Etwas anders war es tatsächlich beim autonomen Fahren, denn da war er einer der ersten.
Und das geht jetzt schon lange so und solange die NASDAQ mitspielt, geht das auch so weiter. Ein Tesla Put ist dabei so etwas wie ein hoch gehebelter NASDAQ Put, weil die Aktie von den Mag7 - von den Finanzkennzahlen und der Perspektive - bei weitem die schlechteste ist.
Also ich würde sagen, Tesla is on fire:
Zusätzlich sehe ich einfach keinen echten Burggraben bei Tesla. Ich meine das Ernst: Kann mir irgendwer die Bewertung erklären, ohne auf den Schneeballeffekt „die Leute kaufen trotz der Fundamentals weil sie glauben, dass andere Leute trotz der Fundamentals kaufen“ zu verweisen? Das ist doch brutal ungesund hier 450$/Share reinzubuttern?!
*Selbst von Schritt 1 ist man meilenweit entfernt. Im Grunde stagniert das Unternehmen in den letzten Jahren.