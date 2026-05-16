Japans Autobranche droht Produktionsstopp – Aluminium wird zur Achillesferse

Aluminium ist kein austauschbares Rohmaterial – es ist ein Nadelöhr. Motorblöcke, Zylinderköpfe, Karosserieteile, Batteriegehäuse für Elektrofahrzeuge: Überall dort, wo Gewicht und Thermik über Effizienz und Reichweite entscheiden, gibt es zur Zeit keine günstigere Alternative. Ausgerechnet in dem Moment, in dem die Elektrifizierung des Antriebsstrangs den Aluminiumverbrauch pro Fahrzeug weiter steigert, steht Japan vor einem ernsthaften Versorgungsproblem.

Rund 70 Prozent seiner Aluminiumimporte bezieht Japan aus dem Golfraum – vor allem von Emirates Global Aluminium (EGA), einem der weltgrößten Primärproduzenten. Europa und Nordamerika hingegen versorgen sich aus einem deutlich breiteren Lieferantenmix: Kanada, Norwegen, Australien. Japan hat diese Diversifizierung nie vorgenommen. Günstige Frachtkosten über den Hormuz-Korridor und stabile politische Verhältnisse galten als ausreichend.

Seit Ende Februar sind die Aluminiumpreise an der London Metal Exchange (LME) um rund 13 Prozent gestiegen. Für sich genommen wäre das beherrschbar – durch Absicherungsgeschäfte und Vertragsanpassungen. Das eigentliche Problem ist jedoch kein Preisproblem, sondern ein Mengenproblem: Schäden an Produktionsanlagen im Golf, verbunden mit Störungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, reduzieren die physisch verfügbare Menge. EGA hat bestätigt, dass die Wiederherstellung der beschädigten Kapazitäten mindestens zwölf Monate in Anspruch nehmen wird. Das ist kein vorübergehender Preisanstieg – es ist ein struktureller Engpass mit langem Zeithorizont.

Hinzu kommt: Japanische Abnehmer zahlen bereits die höchsten regionalen Aufschläge seit mehr als einem Jahrzehnt. Der tatsächliche Einstandspreisanstieg übertrifft die nominalen LME-Bewegungen damit erheblich.

Die Schadenswelle läuft durch die gesamte Wertschöpfungskette. Verarbeiter wie Kato Light Metal Industry in der Präfektur Aichi – die die erste Stufe der Weiterverarbeitung darstellen – halten typischerweise einen Lagerbestand von unter sechs Wochen und haben kaum Spielraum, auf alternative Lieferanten auszuweichen. Legierungsspezifikationen sind OEM-spezifisch und erfordern Qualifizierungszyklen von Monaten.

Auf Tier-1-Ebene haben Denso und Aisin die Belastung bereits quantifiziert: 45 Milliarden Yen beziehungsweise 15 Milliarden Yen an Ergebnisauswirkungen. Denso hat bereits eine monatliche Produktionsreduktion von rund 20.000 Einheiten eingeräumt – ein Frühindikator für systemische Kapazitätsreduktionen, die sich weiter durch die Kette fortpflanzen werden, sobald die Lagerbestände erschöpft sind.

Besonders exponiert sind kleine Tier-2- und Tier-3-Lieferanten: ohne Einkaufsmacht, ohne Absicherungsinstrumente, ohne Puffer. Toyota-Industries-Präsident Koichi Ito warnte, dass kleinere Zulieferer potenzielle Lieferausfälle innerhalb von zwei Wochen melden. Hier, nicht bei den großen Tier-1-Firmen, werden die eigentlichen Produktionsstopps entstehen.

Die theoretisch verfügbaren Alternativen helfen wenig. Gespräche japanischer Teilehersteller mit Rusal laufen – aber das Sanktionsrisiko, einschließlich sekundärer Sanktionsexposition, macht diesen Weg für börsennotierte Unternehmen mit globalem Geschäft juristisch und reputationell riskant. Australien wäre strukturell die bessere Option, aber der Aufbau neuer Lieferantenbeziehungen inklusive Qualifizierungszyklen dauert Monate, nicht Wochen.

Was diese Krise von einem gewöhnlichen Rohstoffengpass unterscheidet, ist die strukturelle Vorhersehbarkeit des Versagens. Eine 70-prozentige Regionalkonzentration ist kein Unfall – sie ist das kumulative Ergebnis jahrzehntelanger Einzelentscheidungen, die alle für sich rational waren: Golfmaterial war günstig, qualitätsstabil und logistisch bequem. Kein einzelnes Unternehmen hatte einen Anreiz, für Diversifizierung zu bezahlen, solange die Route stabil blieb. Japan durchlebt damit das gleiche systemische Versagen wie nach dem Tohoku-Erdbeben 2011 und dem Halbleitermangel 2021. Die Lektion wurde nicht internalisiert.

In der kurzen Frist sind Produktionsausfälle kaum vermeidbar. Mittelfristig wird die Branche zu breiterer Beschaffung, höheren Sicherheitsbeständen und einer Neubewertung von Just-in-Time-Logik bei kritischen Materialien gezwungen sein. Langfristig stellt sich die politische Frage: Braucht Japan strategische Aluminiumreserven nach dem Vorbild seiner Ölbevorratung – oder staatlich unterstützte Beteiligungen an Primärproduktionskapazitäten im Ausland? Eine 70-prozentige Abhängigkeit vom Golfraum ist kein nachhaltiges Modell in einem geopolitisch instabileren Umfeld. Die aktuelle Krise macht diese Realität unvertretbar.