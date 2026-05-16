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    Kreml kündigt Putin-Reise nach China an

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin besucht China auf Einladung von Xi Jinping
    • Gespräche zu bilateralen Beziehungen und Dokumenten
    • Jubiläum des Nachbarschaftsvertrags nach 25 Jahren
    Kreml kündigt Putin-Reise nach China an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml hat einen Besuch von Russlands Präsident Wladimir Putin für Dienstag und Mittwoch in China angekündigt. Putin folge damit einer Einladung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, teilte der Kreml mit.

    Bei dem Besuch sollen Putin und Xi demnach über die Beziehungen ihrer Länder sprechen und sich über internationale wie regionale Probleme austauschen. Im Anschluss sei die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung und einer Reihe bilateraler Dokumente geplant. Auch ein Treffen mit Ministerpräsident Li Qiang steht demnach auf dem Programm.

    Putins Besuch sei verbunden damit, dass sich die Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zum 25. Mal jährt.

    Erst am Freitag war US-Präsident Donald Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch in China zurück in die USA geflogen. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking gewesen, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde./ksr/DP/zb





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