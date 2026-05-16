Berkshire Hathaway B: Reife Konsolidierung im intakten Aufwärtstrend

Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 413,60 US-Dollar. Damit notiert die Berkshire Hathaway B-Aktie rund 39 Prozent über dem 3-Jahres-Tief von 297,60 US-Dollar, aber zugleich etwa 16,6 Prozent unter dem Hoch bei 496,20 US-Dollar. Charttechnisch befindet sich der Wert damit im mittleren bis oberen Bereich der 3-Jahres-Spanne: Die langfristige Performance bleibt klar positiv, gleichzeitig signalisiert der Abstand zum Hoch, dass die im Frühjahr 2025 erreichte Übertreibung noch nicht vollständig aufgeholt wurde. Die aktuelle Zone um 410 bis 420 US-Dollar ist damit als Konsolidierungsbereich innerhalb eines intakten, mehrjährigen Aufwärtstrends zu interpretieren.

Die Berkshire Hathaway B-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren einen klaren Aufwärtstrend ausgebildet. Vom Tiefpunkt bei 297,60 US-Dollar Ende Mai 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Etappen nach oben und erreichte am 27. März 2025 ein 3-Jahres-Hoch bei 496,20 US-Dollar. Auf die starke Rallye im Jahr 2024 und insbesondere im ersten Quartal 2025 folgte eine ausgedehnte Konsolidierungsphase, in der die Notierung einen Teil der Gewinne abgab, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu brechen. Insgesamt zeigt der Chart damit ein Bild solider, aber zwischenzeitlich überhitzter Kursentwicklung, die inzwischen in eine reifere Seitwärts- bis Korrekturphase übergegangen ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie: Leichter Druck von oben

Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kurshistorie derzeit näherungsweise im Bereich von rund 425 US-Dollar und damit leicht oberhalb des aktuellen Kurses. Der Abstand des Schlusskurses von 413,60 US-Dollar zur 200-Tage-Linie beträgt damit etwa minus 2,7 Prozent. Technisch bedeutet das: Der langfristige Trend bleibt zwar aufwärtsgerichtet, kurzfristig dominiert jedoch eine Phase der Konsolidierung unter dem gleitenden Durchschnitt. Solange der Kurs die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig zurückerobert, ist eher von einer neutralen bis leicht korrektiven Tendenz auszugehen, allerdings ohne Bruch der langfristigen Struktur.

Unterstützungen und Widerstände im Berkshire-Hathaway-Chart

Auf der Unterseite hat sich vor allem der Bereich um 400 US-Dollar als zentrale Unterstützung etabliert. Diese Zone wurde seit Mitte 2025 mehrfach getestet und verteidigt, zuletzt im Mai 2026 mit Kursen knapp über 400 US-Dollar. Darunter bietet der Bereich um 380 bis 385 US-Dollar eine weitere Auffanglinie, die bereits im Sommer 2024 als Konsolidierungszone fungierte. Langfristig stellt zudem die Region um 330 bis 335 US-Dollar eine markante Unterstützung dar, in der die Aktie Ende 2023 und Anfang 2024 wiederholt nach oben drehte. Auf der Oberseite trifft der Kurs zunächst im Bereich von 430 bis 435 US-Dollar auf einen hartnäckigen Widerstand, gefolgt von einer breiten Barriere zwischen 450 und 460 US-Dollar. Erst oberhalb dieser Zone rückt die starke Widerstandsregion um 480 bis 495 US-Dollar und das 3-Jahres-Hoch bei 496,20 US-Dollar wieder in den Fokus.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Berkshire Hathaway Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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