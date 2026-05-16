Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

Mit einer Dividendenrendite von +3,65 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

Paychex ist ein US-Dienstleister für Lohn- und Gehaltsabrechnung, HR-Services und Benefits-Administration, fokussiert auf KMU. Hauptangebote: Payroll, HR-Outsourcing, Zeit- und Anwesenheitssysteme, PEO-Services. Starke Marktstellung in Nordamerika. Wichtige Konkurrenten: ADP, Paycom, Paylocity, Gusto. USP: starke KMU-Fokussierung, integrierte Plattform, hoher Servicegrad. Dividenden & passives Einkommen: Mit Paychex nachhaltige Einkommensströme aufbauen Paychex gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,65 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,30 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,09 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Paychex investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -6,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Paychex verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,65 %.

Mit +3,65 % Dividendenrendite bietet Paychex ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,30 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Paychex für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,65 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,09.

Paychex weißt eine Marktkapitalisierung von 28,23 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,65 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.