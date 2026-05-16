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    Starke Ausschüttungen

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    Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

    Mit einer Dividendenrendite von +3,65 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Starke Ausschüttungen - Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte
    Foto: adobe.stock.com

    Paychex ist ein US-Dienstleister für Lohn- und Gehaltsabrechnung, HR-Services und Benefits-Administration, fokussiert auf KMU. Hauptangebote: Payroll, HR-Outsourcing, Zeit- und Anwesenheitssysteme, PEO-Services. Starke Marktstellung in Nordamerika. Wichtige Konkurrenten: ADP, Paycom, Paylocity, Gusto. USP: starke KMU-Fokussierung, integrierte Plattform, hoher Servicegrad.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Paychex nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Paychex gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,65 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,30 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,09 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Paychex investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -6,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Paychex verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,65 %.
    Mit +3,65 % Dividendenrendite bietet Paychex ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,30 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Paychex für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,65 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,09.
    Paychex weißt eine Marktkapitalisierung von 28,23 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,65 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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    Paychex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Paychex Aktie. Mit einer Performance von +3,10 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,65 %, eine Investition von etwa 328.768 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 4,32 +7,46 % +3,65 %
    2025 4,02 +10,14 % +2,82 %
    2024 3,65 +11,96 % +3,02 %
    2023 3,26 +17,69 % +2,78 %
    2022 2,77 0,00 % +2,37 %

    Warum Paychex für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,65 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +9,30 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 17,09
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Paychex

    +3,10 %
    -5,30 %
    +1,01 %
    -3,82 %
    -43,56 %
    -23,17 %
    -6,80 %
    +68,19 %
    +489,71 %
    ISIN:US7043261079WKN:868284
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    Paychex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,30 %
    1 Monat +1,01 %
    3 Monate -3,82 %
    1 Jahr -43,56 %

    Informationen zur Paychex Aktie

    Es gibt 358 Mio. Paychex Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,23 Mrd. € wert.

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    Ob die Paychex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paychex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



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    Verfasst von Markt Bote
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