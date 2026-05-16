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    Goldrallye auf der Kippe

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    Goldpreis erreicht Wendepunkt: Droht Gold am Montag ein massives Preisbeben? 

    Am Freitag gerieten Gold und andere Edelmetalle stark unter Druck. War dieser Abverkauf nur der Vorbote einer gewaltigen Korrektur? Der Montag könnte richtungsweisenden Charakter haben. 

    Für Sie zusammengefasst
    Goldrallye auf der Kippe - Goldpreis erreicht Wendepunkt: Droht Gold am Montag ein massives Preisbeben? 
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Goldpreisentwicklung mahnt zur Vorsicht – Gold unter Druck 

    Der massive Preisrückgang vom Freitag bringt Gold in die Bredouille. Doch Gold wies diese Schwäche nicht allein auf. Silber und Kupfer verzeichneten ebenfalls knackige Abgaben. Selbst im Agrarbereich tobte der Abverkauf – Mais, Weizen etc. mussten Federn lassen. Nicht viel besser sah es an den Aktienmärkten aus. Dax, Dow Jones Ind. etc. notierten tiefrot. Ein ganz anderes Bild bot sich hingegen am Ölmarkt – Brent Öl und WTI Öl legten zu.

    Doch was brachte den Goldmarkt derart aus dem Tritt und lässt die Goldpreisrallye wanken? Die Gründe sind schnell gefunden. Man kann es vielleicht so formulieren: altbekannte Belastungsfaktoren bekamen zuletzt großen Auftrieb. Die aktuelle Goldpreisentwicklung mahnt zur Vorsicht. Sollten sich die jüngsten Belastungen weiter verstärken, könnte es ungemütlich für das Edelmetall werden.

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    Was hinter dem aktuellen Abverkauf am Goldmarkt steckt

    Die Inflationssorgen brechen sich nun offenkundig ungehindert Bahn. Die unter der Woche veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten sowie US-Erzeugerpreisdaten (jeweils für April) beruhigten die Gemüter keineswegs. Ganz im Gegenteil. Als Brandbeschleuniger erwiesen sich zudem japanische Erzeugerpreise, die förmlich explodierten. Da das Gipfeltreffen zwischen den USA und China bezüglich der Öffnung der Straße von Hormus keine belastbaren Ergebnisse lieferte, legten auch die Ölpreise wieder zu. Steigende Ölpreise erwiesen sich bereits in der Vergangenheit als zuverlässige Treiber für Anleiherenditen. 

    Der Blick in Richtung USA verspricht für die kommenden Tage Hochspannung. Auch am Goldmarkt wird man ganz genau hinsehen. Die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen kratzen mittlerweile an der Marke von 4,6 Prozent. Der Anstieg beschleunigte sich. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen notieren somit auf einem Niveau, wie man es zuletzt Ende 2024 / Anfang 2025 beobachten konnte. Und man sollte sich bereits mit dem Worst-Case-Szenario auseinandersetzen – ein Ausbruch über die 5-Prozent-Marke. Das wäre für Gold bzw. für die Goldrallye wohl eine Art Todesstoß. Doch soweit ist es noch nicht.

    Druck kommt auch vom Devisenmarkt. Der US-Dollar hat wieder Oberwasser. Der wichtige US-Dollar-Index übersprang zuletzt die 99 Punkte und nähert sich nun mit Vehemenz der Marke von 100 Punkten. Zurückliegende Erholungsversuche des US-Dollar-Index blieben mehr oder weniger auf den Bereich von 100 Punkten  begrenzt. Ein frisches Kaufsignal im US-Dollar-Index würde dem Goldpreis und den anderen Edelmetallen zusetzen. 

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    Goldpreis-Prognose: Droht am Montag ein massives Beben? 

    Nach dem Abverkauf vom Freitag kommt dem Start in die neue Handelswoche eine besondere Bedeutung zu. Im besten Fall „besinnt“ sich der Markt wieder und startet als Reaktion auf den Goldpreisrückgang eine Erholung. Allerdings muss man sich auch mit dem Alternativ-Szenario auseinandersetzen. Der Abgabedruck könnte sich am Montag verstärken und Gold deutlich unter die 4.500 US-Dollar in Richtung 4.000 US-Dollar führen. In diesem Fall würde die zuletzt bei Gold zu beobachtende Bodenbildung ins Wanken geraten. 

    Fazit - Goldpreis erreicht Wendepunkt

    Für Gold beginnt nun eine entscheidende Phase. Zuletzt stand das Edelmetall noch in den Startlöchern, um eine Preisrallye loszutreten. Dieses kurzfristige Rallyeszenario ist nun erst einmal vom Tisch. Das ändert jedoch nichts an den auf lange Sicht exzellenten Perspektiven. Trotz des jüngsten Abverkaufs bleibt es dabei: Das bullische Szenario mit Ziel 6.000 US-Dollar ist intakt, solange der Goldpreis oberhalb von 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar notiert. Die in der letzten Gold-Kommentierung thematisierte gewaltige bullische Flaggenformation (orange) hat ebenfalls weiterhin Bestand. Mit dem Erreichen der 4.500 US-Dollar steht der Goldpreis am Scheideweg. Im besten Fall gelingt es dem Edelmetall, oberhalb von 4.500 US-Dollar nach oben abzudrehen und so den aktuellen Bodenbildungsversuch zu retten. Sollte sich der Verkaufsdruck jedoch in den nächsten Tagen verstärken, muss mit einem Test der zentralen Unterstützungszone um 4.000 US-Dollar gerechnet werden. Und dann steht nicht mehr nur der aktuelle Bodenbildungsversuch zur Disposition sondern die Goldpreisrallye als solches.   

    Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Neben den zuletzt an dieser Stelle thematisierten Gold-Käufen der Noten- und Zentralbanken stabilisierten sich in den vergangenen Tagen auch die Bestände des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs. Nutzen die Gold-ETF-Investoren die Preisschwäche zum Einstieg? Die nächsten Tage werden es zeigen.

    Kurzum: Der Abverkauf mahnt zwar zur Vorsicht, doch gleichzeitig könnte die Stunde für antizyklisch agierende und meinungsstarke Anleger und Investoren schlagen. Gerade im Minensegment könnten sich Chancen eröffnen. So verzeichneten die Aktien von Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines, Kinross Gold uvm. am Freitag heftige Kursverluste. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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