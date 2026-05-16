Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

Korn Ferry ist eine globale Organisations- und Personalberatung. Kernleistungen: Executive Search, Leadership- und Talent-Development, Vergütungsberatung sowie Organisationsdesign. Starke Position im Top-Management-Segment. Wichtige Wettbewerber: Heidrick & Struggles, Spencer Stuart, Russell Reynolds, Egon Zehnder. USP: integrierter Ansatz aus Beratung, Datenbank, Assessment-Tools und eigener Research-Plattform.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Korn Ferry nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Korn Ferry gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,30 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +38,38 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,45 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Korn Ferry investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -0,45 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Korn Ferry verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,30 %.

Mit +3,30 % Dividendenrendite bietet Korn Ferry ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +38,38 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Korn Ferry für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,30 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,45.

Korn Ferry weißt eine Marktkapitalisierung von 2,85 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,30 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.