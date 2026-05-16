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    Rendite statt Zinsen

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    Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

    Eine Rendite von +3,30 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Rendite statt Zinsen - Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Korn Ferry ist eine globale Organisations- und Personalberatung. Kernleistungen: Executive Search, Leadership- und Talent-Development, Vergütungsberatung sowie Organisationsdesign. Starke Position im Top-Management-Segment. Wichtige Wettbewerber: Heidrick & Struggles, Spencer Stuart, Russell Reynolds, Egon Zehnder. USP: integrierter Ansatz aus Beratung, Datenbank, Assessment-Tools und eigener Research-Plattform.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Korn Ferry nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Korn Ferry gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,30 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +38,38 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,45 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Korn Ferry investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -0,45 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Korn Ferry verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,30 %.
    Mit +3,30 % Dividendenrendite bietet Korn Ferry ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +38,38 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Korn Ferry für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,30 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,45.
    Korn Ferry weißt eine Marktkapitalisierung von 2,85 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,30 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Korn Ferry Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.05.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Korn Ferry Aktie. Mit einer Performance von +0,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,30 %, eine Investition von etwa 181.819 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 2,20 +10,55 % +3,30 %
    2026 1,990000 +25,16 % +2,87 %
    2025 1,590000 +55,88 % +2,32 %
    2024 1,020000 +70,00 % +1,80 %

    Warum Korn Ferry für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,30 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +38,38 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,45
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Korn Ferry

    +0,46 %
    -3,93 %
    +0,92 %
    +6,80 %
    -9,84 %
    +24,72 %
    -0,45 %
    +122,36 %
    +222,79 %
    ISIN:US5006432000WKN:919027
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    Korn Ferry Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,93 %
    1 Monat +0,92 %
    3 Monate +6,80 %
    1 Jahr -9,84 %

    Informationen zur Korn Ferry Aktie

    Es gibt 52 Mio. Korn Ferry Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,85 Mrd. € wert.

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    Ob die Korn Ferry Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Korn Ferry Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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