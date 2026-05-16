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    Israels Militär bestätigt Tod von Hamas-Chef im Gazastreifen

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel bestätigt Tod von Hamas-Militärchef Haddad
    • Nannte ihn Architekt des Anschlags vom 7. Oktober
    • Seine Frau und Tochter wurden laut Familie getötet
    Israels Militär bestätigt Tod von Hamas-Chef im Gazastreifen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet haben den Tod des Militärchefs der Hamas im Gazastreifen, Iss al-Did al-Haddad, bei einem israelischen Luftangriff am Vortag bestätigt. Al-Haddad wurde in einer Mitteilung als einer der Architekten des Terrorangriffs am 7. Oktober 2023 bezeichnet. Bei dem Angriff töteten Terroristen der Hamas und andere Islamisten rund 1.200 Menschen in Israel und verschleppten mehr als 250 in den Gazastreifen.

    Al-Haddad war nach der Tötung von Mohammed Sinwar zum Militärchef der Hamas im Gazastreifen aufgerückt. Nach israelischen Militärangaben gehörte er zu den dienstältesten Kommandeuren der Hamas. Er habe sich der Terrororganisation in ihrer Gründungsphase angeschlossen, hieß es. Israel hat eine Reihe politischer und militärischer Führer der Hamas gezielt getötet.

    Eine offizielle Bestätigung des Todes durch die Hamas gibt es bisher nicht. Seine Familie bestätigte hingegen, dass al-Haddad, seine Frau und eine seiner Töchter bei dem israelischen Angriff in einem Stadtteil von Gaza am Freitag ums Leben gekommen sei./czy/edr/DP/zb





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