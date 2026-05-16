Wochenrückblick 20/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Rocket Lab, Pfisterer, Vincorion, Almonty, LandBridge - die gleichen Tops und Flops wie letzte Woche?!

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



