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    Seitwärtsrenditen

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    Deep Express-Zertifikate auf Rheinmetall und RENK mit hohen Sicherheitspuffern

    Die Deep Express-Zertifikate auf die beiden Rüstungsaktien ermöglichen Anlegern in 5,25 Jahren bei Aktienkursrückgängen von bis zu 45 und 50 Prozent attraktive Seitwärtsrenditen.

    Die Kurse der zur Rüstungsbranche zählenden Rheinmetall und RENK-Aktie befinden sich bereits seit dem Herbst 2025 stark unter Druck. Allein innerhalb des vergangenen Monats verloren die beiden Aktien etwa ein Viertel ihres Wertes. Wer nun nach den starken Kursrückgängen eine Investition in eine oder beide Aktien in Erwägung zieht und gleichzeitig das nach wie vor vorhanden Kursrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in Strukturierte Produkte, wie beispielsweise Deep-Express-Zertifikat ins Auge fassen.

    Die beiden von der Landesbank Baden-Württemberg angebotenen Deep Express-Zertifikate auf die Rheinmetall- und die RENK-Aktie werden sogar bei sehr hohen Kursrückgängen der Aktienkurse positive Renditen abwerfen. Während das Zertifikat auf die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE000LB62R83) für jede Beobachtungsperiode eine Bonuszahlung von 9,50 Prozent in Aussicht stellt, ermöglicht das Zertifikat auf die RENK-Aktie (ISIN: DE000LB62R75) sogar bei einem bis zu 50-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Bonuszahlung von 10,50 Prozent je Beobachtungsperiode. Am Beispiel des Zertifikates auf die Rheinmetall-Aktie soll die Funktionsweise der Deep Express-Zertifikate veranschaulicht werden.

    45% Sicherheitspuffer

    Der Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie vom 2.6.26 wird als Startwert für das Deep Express-Zertifikat fixiert. Bei 55 Prozent des Startwertes wird die Barriere liegen. Wenn die Aktie in knapp 17 Monaten am ersten Bewertungstag, dem 20.8.27, auf oder oberhalb des vorzeitigen Rückzahlungslevels notiert, das bei 85 Prozent des Startwertes liegen wird, dann wird das Zertifikat mit 1.095 Euro vorzeitig zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des Tilgungslevels, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (18.8.28), nach dem das Zertifikat mit 1.190 Euro zurückbezahlt wird, wenn die Aktie oberhalb der nunmehr auf 80 Prozent des Startwertes reduzierten Tilgungsschwelle notierte. Die Vorgangsweise der sinkenden Tilgungsschwellen um 5 Prozent und der steigenden Bonuszahlungen um jeweils 9,50 Prozent pro Beobachtungsperiode wird auch in den folgenden Laufzeitjahren angewendet.

    Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (15.8.31), dann wird es bereits dann mit dem Höchstbetrag von 1.475 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 55 Prozent des Startwertes liegenden Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger eine am 2.6.26 errechnete Anzahl von Rheinmetall-Aktien zugeteilt. Der Eurogegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

    Die Deep Express-Zertifikate mit maximaler Laufzeit bis 22.8.31 können noch bis 2.6.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

    ZertifikateReport-Fazit: Die Deep Express-Zertifikate auf die beiden Rüstungsaktien ermöglichen Anlegern in 5,25 Jahren bei Aktienkursrückgängen von bis zu 45 und 50 Prozent attraktive Seitwärtsrenditen.

     





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
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