BERLIN (dpa-AFX) - Der Parlamentsgeschäftsführer der SPD im Bundestag, Dirk Wiese, warnt vor einer Verschlechterung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. "Die Trump-Regierung schadet ohne Zweifel dem Ansehen der USA in der Welt, es gibt inzwischen große Zweifel an der Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten. Aber: Die USA sind nicht nur Trump. Sie sind ein großartiges Land", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Freitag auf dem Katholikentag in Würzburg gesagt, er sei ein großer Bewunderer Amerikas. Seine Bewunderung nehme aber im Augenblick nicht zu. "Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen, dort ausgebildet zu werden und dort zu arbeiten." Er begründete das damit, dass sich dort das "gesellschaftliche Klima" verändert hat, und selbst Bestausgebildete große Schwierigkeiten hätten, einen Job zu finden.