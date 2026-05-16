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    Aurubis profitiert von Silber und Kupfer-Rallye

    Aurubis profitierte zuletzt nicht nur von unternehmensspezifischen Fortschritten, sondern auch vom insgesamt freundlichen Umfeld bei Metallen. Mit dem Call-Optionsschein MN1N87 auf die Aurubis-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 101,51 %. Entscheidend war dabei, dass der Markt wieder stärker auf die Rolle von Aurubis als Profiteur eines festen Metallmarkts blickte. Wenn Kupfer, Edelmetalle und metallnahe Rohstoffe gesucht sind, rückt auch ein Unternehmen wie Aurubis in den Fokus, weil es von höheren Metallpreisen, guten Recyclingmargen und einer insgesamt robusteren Nachfrage nach verarbeiteten Metallen profitiert.

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    Gerade dieser breitere Rückenwind war wichtig. Aurubis ist eben nicht nur ein klassischer Kupferwert, sondern verdient auch an der Verarbeitung und Rückgewinnung von Metallen, darunter Gold, Silber und andere wertvolle Nebenprodukte. In Phasen, in denen der Markt Stärke bei Metallen insgesamt spielt, wirkt das doppelt: Zum einen steigen die Erlöserwartungen, zum anderen verbessert sich das Sentiment für die gesamte Branche. Genau dieser Effekt war zuletzt zu sehen. Die Aktie wurde nicht mehr nur isoliert als Industriegeschichte betrachtet, sondern als Teil eines stärkeren Metall- und Rohstofftrends.

    Für den Kurs war das eine günstige Kombination. Beim MN1N87 traf eine freundlichere Wahrnehmung des Sektors auf ein Unternehmen, das operativ ebenfalls Fortschritte zeigte. Das Plus von 101,51 % erklärt sich deshalb auch aus der allgemeinen Metallstärke: Wenn das Umfeld für Kupfer und Edelmetalle konstruktiv ist, profitieren oft genau die Werte am stärksten, die operative Hebel auf diese Entwicklung mitbringen. Aurubis gehörte zuletzt dazu.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Aurubis profitiert von Silber und Kupfer-Rallye Aurubis profitierte zuletzt nicht nur von unternehmensspezifischen Fortschritten, sondern auch vom insgesamt freundlichen Umfeld bei Metallen. Mit dem Call-Optionsschein MN1N87 auf die Aurubis-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 101,51 %. …
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