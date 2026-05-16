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    DeFi Technologies Inc. gibt die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 mit einem Umsatz von 11,2 Millionen US-Dollar, einem Nettogewinn von 4,9 Millionen US-Dollar und einer starken Bilanz bekannt

    DeFi Technologies Inc. gibt die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 mit einem Umsatz von 11,2 Millionen US-Dollar, einem Nettogewinn von 4,9 Millionen US-Dollar und einer starken Bilanz bekannt
    Foto: adobe.stock.com
    • Positiver Nettogewinn und Betriebsertrag: DeFi Technologies meldete einen Umsatz von 11,2 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 4,9 Millionen US-Dollar für das Quartal bis zum 31. März 2026.

    • Verbesserte Bilanz und Liquidität: Zum 31. März 2026 verfügte DeFi Technologies über 103,4 Mio. US$ an Barmitteln und USDT/USDC, 23,5 Mio. US$ an digitalen Vermögenswerten und ein Venture- und Privatportfolio im Wert von 29,1 Mio. US$, was einem Gesamtwert von ca. 156 Mio. US$ an Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und Risikokapital-Portfolio entspricht. Das Unternehmen meldete auch ein positives Betriebskapital in Höhe von 47,3 Millionen US$, verglichen mit einem negativem Betriebskapital in Höhe von 5,1 Millionen USF$ am 31. Dezember 2025.

    • Fortgesetzte Plattform-Monetarisierung: Während des Quartals erwirtschaftete Valour 3,3 Millionen US$ an Verwaltungsgebühren, Einsatz- und Darlehenseinnahmen bei einem durchschnittlichen vierteljährlichen verwalteten Vermögen von 533,6 Mio. US$, und Stillman Digital steuerte 2,9 Mio. US$ an Handelserfolgsprovisionen bei.

    • Strategischer Kapitaleinsatz: Das Unternehmen setzt aktiv Kapital für Wachstumsinitiativen, strategische Infrastruktur und neue institutionelle Produktstrukturen ein.

    TORONTO, 16. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, gab heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2026 bekannt. Sofern nicht anders angegeben, sind alle in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge in US-Dollar notiert.

    Finanzielle Highlights

    Umsatz
    • Der Gesamtumsatz für die drei Monate bis zum 31. März 2026 betrug 11,2 Millionen US$, verglichen mit 43,8 Millionen US$ im ersten Quartal 2025.

    • Der Kernbetriebsertrag ohne realisierte Gewinne und Verluste sowie die per Saldo entstandene Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste belief sich auf 6,3 Mio. US$, verglichen mit 8,3 Mio. US$ im ersten Quartal 2025.
    Nettogewinn
    • Der Nettogewinn für die drei Monate, die am 31. März 2026 endeten, betrug 4,9 Mio. US$, verglichen mit 30,0 Mio. US$ im ersten Quartal 2025.
    Betriebskosten
    • Die Gesamtbetriebskosten für Q1 2026 betrugen 11,4 Mio. US$, verglichen mit 12,5 Mio. US$ in Q1 2025.
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