DeFi Technologies Inc. gibt die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 mit einem Umsatz von 11,2 Millionen US-Dollar, einem Nettogewinn von 4,9 Millionen US-Dollar und einer starken Bilanz bekannt

Positiver Nettogewinn und Betriebsertrag: DeFi Technologies meldete einen Umsatz von 11,2 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 4,9 Millionen US-Dollar für das Quartal bis zum 31. März 2026.Verbesserte Bilanz und Liquidität: Zum 31. März …



