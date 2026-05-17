VW garantiert keine Werksschließungen — doch 35.000 Jobs stehen zur Debatte

Gleichzeitig signalisieren Betriebsrat und IG Metall Pragmatismus: Sollten etablierte Geschäftsmodelle künftig absehbar nicht mehr vollständig tragen, müssten neue Geschäftsfelder entwickelt werden; bestehende Zusagen aus der Tarifeinigung dürften dadurch jedoch nicht ersetzt, sondern allenfalls ergänzt werden. Die Arbeitnehmervertreter betonen ihre Bereitschaft zur Kooperation mit externen Partnern und sprechen von „keinen ideologischen Scheuklappen“ — als Kriterien gelten gute Arbeit, Zukunftsperspektiven und sichere Beschäftigung.

IG Metall und der VW-Gesamtbetriebsrat haben Spekulationen über Werksschließungen in Deutschland entschieden zurückgewiesen und in einer gemeinsamen Erklärung betont, dass alle Standorte erhalten bleiben. Der Schulterschluss von Gewerkschaft und Betriebsrat — vertreten durch Christiane Benner, Daniela Cavallo und Thorsten Gröger — stützt sich auf die Tarifeinigung Ende 2024: Im Zuge eines Sanierungsprogramms hat die Kernmarke VW den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 angekündigt, zugleich wurden Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Dieser Sozialkompromiss dürfe nicht infrage gestellt werden, so die Arbeitnehmerseite.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Besonders brisant bleibt die Lage des VW‑Werks in Osnabrück, das rund 2.300 Beschäftigte hat. Die Produktion der dort gebauten Porsche‑Modelle ist bereits Ende vergangenen Jahres ausgelaufen; zudem endet die Fertigung des VW T‑Roc Cabrios Mitte 2027. Bislang fehlt ein Folgeauftrag, weshalb wiederholt Szenarien diskutiert werden, etwa Übernahmen durch Rüstungs- oder andere Industrieunternehmen. Die fortgesetzte Ungewissheit sorgt für regionale Verunsicherung und illustriert die Herausforderungen, die sich aus der Umstrukturierung der Branche ergeben: Wie lassen sich Kapazitäten erhalten, Beschäftigung sichern und gleichzeitig Effizienzsteigerungen erreichen?

Für VW und die Tarifparteien geht es nun darum, den vereinbarten Sozialfrieden umzusetzen und zugleich praktikable Umnutzungs- oder Kooperationsmodelle zu entwickeln, die Arbeitsplätze langfristig sichern. Beobachter sehen diese Positionierung als Versuch, Glaubwürdigkeit gegenüber Beschäftigten und Öffentlichkeit zu wahren, während das Management weiter Einsparziele verfolgt. Marktstrategisch steht VW vor der Gratwanderung, soziale Stabilität und operative Transformation zu verbinden. Die geplante Reduktion von 35.000 Stellen erfordert neben Kostendisziplin vor allem ein aktives Personalmanagement: Umverteilung in Wachstumsbereiche, Qualifizierungsprogramme für Elektromobilität und Software sowie attraktive Abfindungs- und Vorruhestandsmodelle dürften zentrale Werkzeuge sein, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Für Zulieferer und Kommunen sind die Signale ambivalent: Kurzfristig drohen Auftragsrückgänge und Nachfrageeinbrüche, langfristig eröffnen sich Chancen bei Umrüstungen oder neuen Produktionszweigen. Berichte über Gespräche ausländischer Hersteller, etwa chinesischer EV‑Anbieter, zeigen, dass externe Nachfragen nach Produktionskapazität bestehen — politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen werden entscheidend sein, ob solche Lösungen Realität werden. Die kommenden Monate werden entscheidend.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 87,92EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.