Derivate-Alarm: Banken berühren Meldegrenzen bei Delivery Hero

Morgan Stanley meldet in seiner Mitteilung einen Anteil von 11,36 Prozent an Stimmrechten, die ihm gemäß §§33,34 WpHG zugerechnet werden (34.509.069 Aktien). Hinzu kommen Instrumente mit einem gewichteten Anteil von 3,02 Prozent, sodass sich ein kumulierter Anteil von 14,38 Prozent ergibt. Die Instrumentenpositionen umfassen u. a. Equity Call Options (6.793.600 Stimmrechte, 2,24 Prozent) sowie Rechte zur Rückforderung verliehener Aktien (1.713.153 Stimmrechte, 0,56 Prozent). Weitere derivative Positionen und strukturierte Produkte addieren rund 0,22 Prozent. Vergleichsweise lag die vorherige Meldung von Morgan Stanley bei 15,34 Prozent insgesamt, sodass sich das instrumentelle Exposure leicht verringerte, während die direkt zugerechneten Stimmrechte marginal anstiegen.

Die Banken Morgan Stanley und JPMorgan haben getrennte Stimmrechtsmitteilungen für Delivery Hero veröffentlicht, die am 15. Mai 2026 nach §40 WpHG europaweit verbreitet wurden. Grundlage beider Anzeigen ist eine Schwellenberührung am 8. Mai 2026; die Gesamtzahl der nach §41 WpHG ausgewiesenen Stimmrechte von Delivery Hero beträgt 303.765.679.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

JPMorgan weist nach der Meldung 2,36 Prozent an zugerechneten Stimmrechten (7.169.499 Aktien) aus. Instrumente summieren sich auf 4,32 Prozent, vor allem aufgrund von Nutzungsrechten an Third‑Party‑Convertible Bonds (3.051.330 Stimmen, 1,00 Prozent), klassischen Wandelanleihen (1.220.056 Stimmen, 0,40 Prozent) sowie einem umfangreichen Equity Swap (8.672.346 Stimmen, 2,85 Prozent). Insgesamt ergibt sich für JPMorgan ein Anteil von 6,68 Prozent nach der aktuellen Meldung; in der vorherigen Bekanntgabe waren es 4,48 Prozent, sodass sich das aggregierte Exposure deutlich erhöht hat.

Beide Institute betonen, dass sie weder beherrscht werden noch selbst beherrschende Verhältnisse ausüben. Die Anzeigen illustrieren die komplexe Kombination aus direkten Aktienbeständen und derivativen Positionen bei Großbanken, die sowohl Eigenbestände als auch Kundengeschäfte und Market‑Making widerspiegeln. Für Aktionäre bedeutet dies eine moderate, jedoch nicht kontrollierende Einflussnahme beider Banken auf Delivery Hero; die Schwellenwerte für meldepflichtige Beteiligungen wurden respektive berührt, ohne Anzeichen für einen Kontrollwechsel.

Marktteilnehmer dürften die Meldungen differenziert bewerten: Während die marginal gestiegenen zugerechneten Aktienpositionen von Morgan Stanley vornehmlich auf Bilanz- und Kundenpositionen hindeuten, signalisiert die erhöhte instrumentelle Aufbauposition bei JPMorgan eine aktive Nutzung von Derivaten und Wandelanleihen zur Risiko‑ und Ertragssteuerung. Analysten betonen, dass beide Institute weiterhin unterhalb kritischer Kontrolldelikte liegen, wodurch operative Eingriffe in die Unternehmensführung unwahrscheinlich bleiben. Gleichwohl könnte die veränderte Zusammensetzung der Positionen Einfluss auf Abstimmungen bei Hauptversammlungen und auf kurzfristige Kursbewegungen nehmen, insbesondere wenn Rückrufe verliehener Titel oder Ausübungen von Optionen stattfinden. Anleger sollten Derivateexposure und mögliche Kontrahentenrisiken im Blick behalten. Regulatorische Stellen verfolgen solche Veränderungen eng; weitere Meldungen könnten bei Fortsetzen der Trends zu intensiverer Berichterstattung führen und sofortige Marktreaktionen auslösen.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 29,06EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.