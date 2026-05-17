Investor-Alarm: Active Ownership hält effektiv 16,85% an Gerresheimer

Nach den Angaben halten die meldepflichtigen Personen beziehungsweise die zugerechneten Gesellschaften aktuell 4.721.594 Stimmrechte, was 13,67 Prozent der nach § 41 WpHG festgestellten Gesamtzahl von 34.540.000 Stimmrechten entspricht. Darüber hinaus bestehen verbrieft oder zugesicherte Instrumente in Form von Call‑ und Put‑Optionen mit einem aggregierten Volumen von 1.100.000 zugrunde liegenden Aktien (3,18 Prozent). In der Summe ergibt sich damit ein wirtschaftlicher Interessenanteil von 16,85 Prozent.

Die Gerresheimer AG hat zwei freiwillige Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG veröffentlicht, wonach institutionelle Investoren innerhalb derselben Gruppe am 12. Mai 2026 eine Schwelle überschritten haben. Gemeldet wurden die Mitteilungen jeweils von den als meldepflichtig benannten Personen Klaus Röhrig und Florian Schuhbauer und datieren vom 15. Mai 2026. Grund der Bekanntmachung ist die Schwellenberührung eines Tochterunternehmens der Active Ownership‑Gruppe.

Die aufgeführten Optionen sind überwiegend cash‑settelt und laufen gestaffelt bis Ende 2027; namentlich sind Fälligkeiten am 18.12.2026, 18.06.2027 und 17.12.2027 genannt. Konstellationen aus Calls und Puts sind teilweise in sogenannten Collar‑Strukturen gebündelt; dadurch ist nach Mitteilung die AOC Gecko S.à r.l. – eine Einheit innerhalb der Active Ownership‑Struktur – de facto darauf begrenzt, maximal 2,46 Prozent der Stimmrechte zusätzlich zu erwerben. Aus diesem Grund wurden bestimmte Optionspositionen nicht vollständig addiert.

Als maßgebliche Eigentümer bzw. zuzurechnende Einheiten werden neben der AOC Gecko S.à r.l. auch Active Ownership Fund SICAV SIF SCS sowie weitere Tochtergesellschaften der Active Ownership‑Gruppe genannt. In den Meldungen wird ausdrücklich erklärt, dass die meldepflichtigen Personen weder beherrscht werden noch selbst andere meldepflichtige Unternehmen kontrollieren, die Stimmrechte halten oder zugerechnet bekommen.

Für Anleger und Beobachter signalisiert die Veröffentlichung ein substantielles Interesse der Active Ownership‑Gruppe an Gerresheimer. Die Mischung aus unmittelbaren zugeordneten Stimmen und derivativen Positionen erhöht kurzfristig die strategische Handlungsfähigkeit des Investors, während die Collar‑Struktur gleichzeitig die maximale Stimmrechtsausweitung begrenzt. Marktteilnehmer sollten weitere Offenlegungen erwarten, falls sukzessive Transaktionen oder eine Ausübung der Instrumente erfolgen.

Rechtlich bedeutsam ist, dass die Meldungen gemäß den Transparenzvorschriften des WpHG erfolgen: Eine solche Schwellenberührung zwingt Investoren zwar nicht zur sofortigen Offenlegung von Stimmrechtsabsichten, erhöht aber die Transparenz über potenzielle Einflussmöglichkeiten. Für Gerresheimer als in der Spezialverpackungs‑ und Pharmaindustrie tätiges Unternehmen kann ein gehäufter Anteilserwerb durch einen aktiven Investor Anstoß zu strategischen Diskussionen über Kapitalallokation, Dividendenpolitik oder mögliche Effizienzmaßnahmen geben. Aktionäre sollten deshalb insbesondere auf weitergehende Pflichtmitteilungen, Veränderungen in der Zusammensetzung der Derivatepositionen sowie auf Einladung zu außerordentlichen Hauptversammlungen achten. Analysten werden die Nachrichten voraussichtlich in ihre Modellannahmen zur Governance‑Risikoabschätzung und zum Bewertungsaufkommen einbeziehen. Investoren sollten die Kursentwicklung und weitere Meldungen eng verfolgen und kommentieren.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 24,96EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.