Ölpreis-Schock: Hormus-Blockade treibt Brent über 108 Dollar
Die Ölpreise sind am Freitag markant gestiegen und unterstreichen die anhaltende Verwundbarkeit des Energiemarktes gegenüber geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Brent-Öl für Juli stieg auf 108,60 US-Dollar je Barrel (+2,72 Prozent) und lag damit deutlich über dem Wochenbeginnsniveau von rund 100 Dollar. Treiber ist vor allem die faktische Schließung der Straße von Hormus – eine Folge militärischer Kontrollen, Drohungen und koordinierter Maßnahmen Irans –, die die weltweiten Lieferketten und Raffineriezufuhren massiv belastet. Reedereien sehen sich gezwungen, Passagen mit iranischen Kontaktstellen abzustimmen; Teheran verlangt hierfür Gebühren, die nach völkerrechtlicher Einschätzung problematisch sind. Die USA hatten Mitte April als Antwort eine Seeblockade verhängt; beide Maßnahmen zusammen haben den Schiffsverkehr stark eingeschränkt und die Versorgungssorgen verschärft.
Hinzu kommt die enttäuschende Bilanz des Gipfels zwischen US-Präsident Donald Trump und Staatschef Xi Jinping in Peking: Marktteilnehmer hatten sich deutliche Fortschritte bei der Deeskalation im Iran-Konflikt erhofft, erhielten aber nur vage Bekenntnisse zur Offenhaltung der Meerenge. Peking betonte zwar Ablehnung einer Militarisierung und signalisierte Interesse am Einkauf von mehr US-Öl, im offiziellen chinesischen Kommuniqué spielte das Thema jedoch eine untergeordnete Rolle. Das unterschiedliche Gewicht der Themen – China legte Wert auf langfristige strategische Stabilität, die USA auf kurzfristige sichtbare Erfolge – ließ konkrete Entspannungsschritte aus.
Die Lage droht sich weiter zu verschärfen: Medienberichte deuten darauf hin, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate erstmals eigene Angriffe auf iranische Ziele durchgeführt haben – eine Entwicklung, die regionale Eskalationsrisiken erhöht und Marktprämien stützt. Iran weist die Verantwortung für die Blockade der Hormus-Passage den USA zu und beharrt zugleich auf Koordinationspflichten für Durchfahrten. Händler richten in den kommenden Tagen den Blick auf den wöchentlichen US-Lagerbericht und chinesische Industrieproduktionsdaten; insbesondere wenn Pekings Raffinerien trotz sinkender Rohöleinfuhren weiter stark verarbeiten, dürften Vorratsabbau und ein weiterer Preisdruck folgen.
Kurzfristig dürften sich Investoren auf Absicherungsstrategien und Lagerbestandsdaten konzentrieren; höhere Spot- und Terminkurse erhöhen Hedging-Kosten für Industrie und Heizölkunden. An den Börsen können Energieaktien profitieren, während Verbraucher und raffinierte Produktpreise unter Druck geraten. Auf politischer Ebene erhöht die Unsicherheit die Wahrscheinlichkeit koordinierter diplomatischer Initiativen, bleibt aber zugleich ein Bremsfaktor für nachhaltige Investitionen in neue Förderprojekte. Langfristig könnte eine Ausweitung chinesischer Ölkäufe die globale Nachfragekurve stützen. Die Zentralbanken beobachten die Energiekosten als Inflationsindikator genau und könnten geldpolitisch reagieren.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 109,4USD auf L&S Exchange (15. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
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