Ölpreis-Schock: Hormus-Blockade treibt Brent über 108 Dollar

Die Ölpreise sind am Freitag markant gestiegen und unterstreichen die anhaltende Verwundbarkeit des Energiemarktes gegenüber geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Brent-Öl für Juli stieg auf 108,60 US-Dollar je Barrel (+2,72 Prozent) und lag damit deutlich über dem Wochenbeginnsniveau von rund 100 Dollar. Treiber ist vor allem die faktische Schließung der Straße von Hormus – eine Folge militärischer Kontrollen, Drohungen und koordinierter Maßnahmen Irans –, die die weltweiten Lieferketten und Raffineriezufuhren massiv belastet. Reedereien sehen sich gezwungen, Passagen mit iranischen Kontaktstellen abzustimmen; Teheran verlangt hierfür Gebühren, die nach völkerrechtlicher Einschätzung problematisch sind. Die USA hatten Mitte April als Antwort eine Seeblockade verhängt; beide Maßnahmen zusammen haben den Schiffsverkehr stark eingeschränkt und die Versorgungssorgen verschärft.

Hinzu kommt die enttäuschende Bilanz des Gipfels zwischen US-Präsident Donald Trump und Staatschef Xi Jinping in Peking: Marktteilnehmer hatten sich deutliche Fortschritte bei der Deeskalation im Iran-Konflikt erhofft, erhielten aber nur vage Bekenntnisse zur Offenhaltung der Meerenge. Peking betonte zwar Ablehnung einer Militarisierung und signalisierte Interesse am Einkauf von mehr US-Öl, im offiziellen chinesischen Kommuniqué spielte das Thema jedoch eine untergeordnete Rolle. Das unterschiedliche Gewicht der Themen – China legte Wert auf langfristige strategische Stabilität, die USA auf kurzfristige sichtbare Erfolge – ließ konkrete Entspannungsschritte aus.