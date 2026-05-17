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    Freenet: Umsatzboom dank mobilezone – EBITDA von Einmaleffekt gebremst

    Freenet: Umsatzboom dank mobilezone – EBITDA von Einmaleffekt gebremst
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    freenet startet stark ins Geschäftsjahr 2026 — Umsatzsprung dank mobilezone-Integration, EBITDA durch Einmaleffekt belastet

    Die freenet AG hat das erste Quartal 2026 mit deutlichem Umsatzwachstum und verbesserter Cash-Generierung abgeschlossen. Die Konzernumsätze kletterten um 26,1 % auf 761,9 Mio. EUR, angetrieben vor allem durch die Integration von mobilezone Deutschland in das Mobilfunksegment sowie fortgesetztes Kundenwachstum im IPTV-Geschäft. Der bereinigte Free Cashflow stieg um 10,4 % auf 85,7 Mio. EUR, was die operative Cash-Conversion gegenüber dem Vorjahr verbesserte.

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    Trotz der Umsatzdynamik sank das bereinigte EBITDA leicht auf 122,0 Mio. EUR (-3,6 %). Belastend wirkte ein negativer Ergebniseffekt aus einer Vereinbarung mit einem Netzbetreiber, der das Mobilfunkergebnis insbesondere im Quartal drückte und bereits in der Guidance für 2026 berücksichtigt ist. Vorstand und Management signalisierten, die Belastung aktiv zu managen und durch operative sowie kommerzielle Gegenmaßnahmen auszugleichen.

    Mobilfunk: Wachstum mit Margenfokus

    Im Mobilfunksegment erhöhten sich die Umsatzerlöse auf 658,8 Mio. EUR (+30,4 %). Freenet meldet 29.000 zusätzliche Postpaid-Kunden (insgesamt 8,270 Mio.) sowie 182.000 neue Reselling-Verträge. Das Kundenwachstum wurde bewusst unter strengeren Margenvorgaben gesteuert, um die Qualität des Vertragsbestands zu sichern. Die Postpaid-Serviceumsätze stiegen leicht auf 409,8 Mio. EUR (+0,9 %), während der monatliche ARPU auf 16,6 EUR (-5,4 %) sank. Das Segment-EBITDA reduzierte sich auf 93,7 Mio. EUR (-9,8 %) — beeinflusst durch den genannten Netzbetreiber-Effekt.

    IPTV: Waipu.tv als Ergebnislieferant

    Das IPTV-Angebot waipu.tv setzte seinen Wachstumskurs fort und gewann netto 42.000 Abonnenten; die Kundenbasis beträgt nun 1,797 Mio. Die IPTV-Umsätze stiegen auf 52,8 Mio. EUR (+7,7 %). Bemerkenswert ist die Ergebnisentwicklung: das adj. EBITDA legte um 49,0 % auf 9,0 Mio. EUR zu. Freenet betont, dass waipu.tv sich zunehmend als zentraler Ergebnis- und Werttreiber im Rahmen der finanziellen Ambition 2028 etabliert.

    Sonstiges/Holding

    Das Segment Sonstige/Holding (inkl. Media Broadcast) blieb mit 61,9 Mio. EUR weitgehend stabil; das adj. EBITDA verbesserte sich auf 19,3 Mio. EUR (+15,4 %), begünstigt durch geringere Personalkosten nach Vorstandsverkleinerung.

    Ausblick, Bewertung und Markteinschätzung

    Der Konzern bestätigt die Guidance für 2026 und sieht sich operativ gut positioniert. Die DZ Bank hat ihre Einschätzung auf „Kaufen“ erhöht und den fairen Wert auf 30 EUR angehoben, verwiesen wird auf die solide Dividendenrendite, die günstige Bewertung und das Potenzial positiver Vertragsnachverhandlungen mit einem Netzbetreiber als möglichem Katalysator. Risiken bleiben ARPU-Rückgänge und die noch zu klärende Netzbetreiber-Verhandlung.



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    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,47 % und einem Kurs von 26,20EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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