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    Alarm bei Zeiss Meditec: Margen stürzen, Analysten kürzen Kursziele

    Alarm bei Zeiss Meditec: Margen stürzen, Analysten kürzen Kursziele
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Carl Zeiss Meditec steht weiter im Spannungsfeld zwischen restrukturierenden Maßnahmen und anhaltendem Ergebnisdruck. Zwei US-Institute haben ihre Kursziele nach dem jüngsten Quartalsbericht gesenkt, die Empfehlungen aber vorerst unverändert gelassen. Bernstein Research reduzierte das Kursziel von 28,50 auf 26,10 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf „Market-Perform“ und sieht das Geschäftsjahr 2025/26 als einen tieferen Tiefpunkt, bevor das angekündigte Sparprogramm greifen dürfte. Die Analyse wurde am 13. Mai 2026 veröffentlicht. Ebenfalls am Markt reagierte Goldman Sachs: Das Kursziel wurde von 31 auf 28 Euro heruntergenommen, die Bewertung blieb bei „Neutral“. Analyst Richard Felton passte seine Prognosen an die Quartalszahlen an und berücksichtigte sowohl die Kostensenkungspläne als auch etwas gedämpfte Wachstumserwartungen.

    Operativ meldete Carl Zeiss Meditec für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatzrückgang auf 991,0 Mio. Euro gegenüber 1.050,5 Mio. Euro im Vorjahr, ein Minus von 5,7 Prozent (bereinigt um Währungseffekte: -1,0 Prozent). Deutlich stärker fiel der Rückgang beim bereinigten EBITA aus: 60,5 Mio. Euro nach 112,6 Mio. Euro im Vorjahr. Die bereinigte EBITA-Marge sank auf 6,1 Prozent gegenüber 10,7 Prozent im Vorjahreszeitraum. Vor diesem Hintergrund kündigte das Unternehmen ein umfassendes Maßnahmenpaket an, dessen Ziel es ist, das künftige Wachstums- und Ertragspotenzial zu sichern und die Profitabilität wiederherzustellen.

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    Für Kapitalmarktteilnehmer sind die Kombination aus rückläufigen Margen und angekündigten Sanierungsprogrammen derzeit richtungsweisend: Analysten senken Zielkurse, behalten aber häufig eine vorsichtig abwartende Empfehlung bei, bis erste Effekte der Restrukturierung sichtbar werden. Bernstein erwartet, dass das Geschäftsjahr 2025/26 einen „Tiefpunkt“ markiert, wonach sich die Kennzahlen im Zuge von Kostensenkungen und strategischen Maßnahmen stabilisieren sollten. Goldman Sachs signalisiert mit der Kurszielanpassung eine moderat pessimistischere, aber nicht grundlegend negative Sicht auf die mittelfristigen Perspektiven.

    Neben professionellen Analysteneinschätzungen kursieren auch Investorenmeinungen, die von Kaufgelegenheiten sprechen: Einige Privatanleger sehen Einstiegsniveaus zwischen 20 und 25 Euro und hoffen auf eine Erholung bis in dreistellige Kursregionen binnen zwei bis fünf Jahren, sofern das Turnaround-Programm Erfolg zeigt. Kurzfristig bleibt jedoch die Profitabilität die zentrale Messlatte: Anleger und Analysten werden bei kommenden Quartalen besonders auf Margenentwicklung und konkrete Umsetzungsfortschritte der Sparmaßnahmen achten.



    Carl Zeiss Meditec

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    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 24,90EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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