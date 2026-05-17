SAP setzt auf KI: Jefferies bestätigt 'Buy' und Kursziel 230€
Jefferies bestätigt Kaufempfehlung für SAP und sieht KI im Zentrum der Strategie. Das US-Analysehaus belässt die Papierreihenfolge auf „Buy“ mit einem Kursziel von 230 Euro. Für Charles Brennan war die diesjährige Sapphire-Konferenz eher evolutionär als revolutionär – ein Befund, den Jefferies nicht negativ wertet: Die KI-Fähigkeiten würden sukzessive ausgereift und rückten nun klar in den strategischen Mittelpunkt.
An der Börse setzten die SAP-Aktien am Freitag ihren Erholungsversuch fort und bauten ein Vortagesplus im schwachen Marktumfeld um rund zwei Prozent aus. DZ-Bank-Analyst Armin Kremser zog ein grundsätzlich positives Fazit der Messe: SAP positioniere sich konsequent als zentrale KI- und Datenplattform im ERP-Kern. Kremser betont jedoch, dass KI derzeit eher ein Adoptions- als ein unmittelbarer Umsatztreiber sei. Gelinge es SAP in den kommenden Quartalen, die Kunden von einer effizienten KI-Adaption zu überzeugen, würden strukturelle Verdrängungsängste durch KI in den Hintergrund treten – ein Thema, das die gesamte Softwarebranche in den vergangenen Monaten belastet hat.
Fundamental ist SAP mitten in einem tiefgreifenden Umbau: Weg von einmaligen Lizenzverkäufen hin zu Cloud-Abonnements, wiederkehrenden Umsätzen und einem Plattformgeschäft mit KI-Integration in Kernprozesse. Diese Transformation macht die Erlöse planbarer und erhöht theoretisch die Profitabilität. Konkrete Kennzahlen stützen diese Sicht: Das Cloud-Geschäft wächst stark (+19 Prozent, währungsbereinigt sogar +27 Prozent), die Cloud-ERP-Suite verzeichnet Zuwächse im Bereich +23 bis +30 Prozent, und der Cloud-Auftragsbestand („Backlog“) liegt bei rund 22 Milliarden Euro.
Zudem baut SAP KI breit ein – von automatisierten Geschäftsprozessen über den Assistenten „Joule“ bis hin zu Anwendungen in Buchhaltung, Einkauf und Personalwesen. Ein entscheidender strategischer Vorteil ist der riesige Datenschatz, den SAP in vielen Unternehmenszentralen verwaltet: Finanzen, Logistik, Einkauf und Produktion. Diese Verankerung könnte als Burggraben im KI-Zeitalter wirken.
Ein weiterer potenter Katalysator liegt im Jahr 2027: Dann läuft der Support vieler älterer SAP-Systeme aus, was Migrationen in die Cloud erzwingen und zusätzliche Umsätze bringen dürfte. Demgegenüber stehen aber auch Risiken: Marktunsicherheit über Margendruck durch KI, volatile Sentiments und die bislang begrenzte direkte Monetarisierung von KI-Funktionen. Forenbeiträge spiegeln diese Unsicherheit wider – von skeptischen bis zu geduldigen, fundamental orientierten Anlegern.
Fazit: SAP steht strategisch gut, aber der Markt erwartet sichtbare Kundenadoption und skalierbare Erlösmodelle für KI-Funktionen. Gelingt die Umsetzung, bleibt die Aktie ein langfristiger Cloud-/KI-Kandidat; gelingt sie nicht, bleiben Bewertungsrisiken.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,06 % und einem Kurs von 145,6EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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