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    Cisco überrascht: Milliarden‑Aufträge, Aktie +20% — Umbau mit Stellenabbau

    Cisco überrascht: Milliarden‑Aufträge, Aktie +20% — Umbau mit Stellenabbau
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Der US-Netzwerkausrüster Cisco hat nach starken Quartalszahlen seine Jahresprognose deutlich angehoben und zugleich ein Restrukturierungsprogramm angekündigt. Treiber der besseren Aussichten ist vor allem das Geschäft mit großen Rechenzentrumsbetreibern (Hyperscalern): Cisco rechnet nun mit Aufträgen in Höhe von rund neun Milliarden US-Dollar – mehr als doppelt so viel wie bisher angenommen – und erwartet daraus einen Gewinnbeitrag von etwa vier Milliarden Dollar (vorher drei Milliarden).

    Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen die Umsatzprognose auf 62,8 bis 63,0 Milliarden Dollar (zuvor 61,2–61,7 Mrd.) und das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 4,27–4,29 Dollar (zuvor 4,13–4,17). Diese Ziele liegen über den Konsenserwartungen; auch das vierte Quartal soll umsatzseitig stärker ausfallen als Marktteilnehmer prognostiziert hatten. Im dritten Geschäftsquartal erzielte Cisco einen Rekordumsatz von 15,8 Milliarden Dollar – ein Plus von 12 Prozent – und einen Nettogewinn von 3,4 Milliarden Dollar, ein Anstieg von mehr als einem Drittel.

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    Die Börse honorierte die Zahlen und den optimistischeren Ausblick: Die Aktie sprang vorbörslich um fast 20 Prozent, nachdem sie im laufenden Jahr bereits rund ein Drittel zugelegt hatte. Die Schweizer Großbank UBS hob ihr Kursziel von 95 auf 132 US-Dollar und bestätigte das „Buy“-Rating. UBS lobte die überraschend starken KI-bezogenen Umsätze und Aufträge, warnte aber vor Margendruck durch gestiegene Chippreise und Lieferketten-Gegenwind.

    Parallel zu den Wachstumserwartungen kündigte Cisco ein Restrukturierungsprogramm an, das mit einer Vorsteuerbelastung von etwa einer Milliarde Dollar verbunden ist. Im laufenden Quartal sollen weniger als 4.000 Stellen wegfallen – unter fünf Prozent der Belegschaft. Konzernchef Chuck Robbins betonte, dass die Maßnahmen es erlauben, Investitionen gezielt in Bereiche mit langfristiger Nachfrage zu verlagern, namentlich KI, Siliziumchips, Glasfaser und Sicherheit. Finanzchef Mark Patterson unterstrich die Notwendigkeit, das eigene Chip-Portfolio auszubauen und Cybersicherheitslösungen zur Absicherung und Überwachung von KI-Agenten zu entwickeln.

    Robbins hob hervor, dass trotz Personalabbau gleichzeitig in Forschung, Entwicklung und Fertigungskapazitäten investiert werde, um unabhängiger von Zulieferern zu werden. Analysten sehen in der Mischung aus wachsender Hyperscaler-Nachfrage, Margendruck und gezielten Einsparungen einen potenziell profitablen, aber anspruchsvollen Umbaupfad. Der Schritt reiht Cisco in einen Branchentrend ein: Konzerne wie Intel, Microsoft und Amazon straffen Personalstrukturen, um Mittel für KI-Investitionen freizusetzen. Die Märkte bleiben weiterhin aufmerksam.



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