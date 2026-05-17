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    Nagarro: Margen steigen, doch Cash-Crash stürzt Aktie auf Rekordtief

    Nagarro: Margen steigen, doch Cash-Crash stürzt Aktie auf Rekordtief
    Foto: adobe.stock.com

    Nagarro legt ein Q1-Ergebnis vor, das Ambivalenz signalisiert: Operativ zeigt das IT‑Dienstleistungs- und KI‑Transformationsunternehmen leichte Verbesserungen bei Profitabilität, während Marktreaktion und Cashflow Sorgen bereiten. Der Umsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf 248,1 Mio. €, ein moderates Plus von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr; in konstanter Währung betrug das Wachstum 6,5 %. Organisch auf Euro-Basis ging der Umsatz dagegen leicht zurück.

    Die Profitabilität entwickelte sich positiv: Der Gross Profit stieg auf 77,4 Mio. € und die Gross Margin verbesserte sich auf 31,2 % (vorjahr 30,6 %). Das bereinigte EBITDA kletterte auf 31,2 Mio. € (12,6 % Marge), das unbereinigte EBITDA lag bei 38,8 Mio. € (+17,4 %). Besonders auffällig war das starke Ansteigen von EBIT (+24,6 % auf 30,0 Mio. €) und des Periodenergebnisses (+70,7 % auf 19,2 Mio. €), wobei Einmaleffekte aus der Auflösung von Rückstellungen für aktienbasierte Vergütungen eine Rolle spielten und beim bereinigten EBITDA herausgerechnet wurden.

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    Trotz dieser Ergebnisverbesserungen gibt es deutliche Warnzeichen: Der operative Cashflow brach auf -0,3 Mio. € ein (vorjahr +37,5 Mio. €), maßgeblich ausgelöst durch einen Anstieg des Working Capital um 32,4 Mio. €. Die Forderungslaufzeit verlängerte sich auf 86 Tage. Liquide Mittel sanken auf 112,6 Mio. €, während die Finanzverbindlichkeiten mit 310,9 Mio. € nahezu stabil blieben. Die Nutzung des Factoring‑Programms ohne Rückgriff verringerte sich nur marginal.

    Strukturelle Beobachtungen: Die Zahl der Kunden mit Jahresumsatz >1 Mio. € fiel auf 179 (vorjahr 186), nachdem mehrere Implementierungsprojekte in laufende Managed‑Services‑Verträge überführt wurden. Nagarro stellte netto 540 neue Mitarbeiter ein und beschäftigt nun rund 18.543 Menschen.

    An den Finanzmärkten kam die Bilanz nüchtern an: Die Aktie rutschte auf ein Rekordtief um rund 39–41 Euro und hat sich 2026 damit fast halbiert. Analysten von Jefferies verteidigten ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 69 Euro, verwiesen jedoch auf einen anhaltend schwachen Nachfrage‑Trend außerhalb strategischer KI‑Investitionen. Marktteilnehmer mahnen zudem die schrumpfende Zahl großer Kunden und die steigenden Verbindlichkeiten an.

    CEO Manas Human kommentierte, das Wachstum liege im erwarteten Rahmen; Nagarro fokussiere weiter auf Ausbau der Beratungskompetenz für KI‑Transformation. Investoren werden nun besonders auf die Liquiditätsentwicklung, das Working‑Capital‑Management und die Kundenstruktur achten. Ein Earnings Call ist für den 15. Mai angesetzt.



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    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 43,46EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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