Öl- und Politik-Schock: Renditen schießen – Bunds bei 3,15%

Laut Helaba belastet die anhaltende geopolitische Unsicherheit den Markt: Der Besuch von US-Präsident Trump bei Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping habe bislang keine spürbare Deeskalation im Iran-Konflikt gebracht. Zwar bestehe formal ein Waffenstillstand, doch es gebe weiter Meldungen über Zwischenfälle, auch Angriffe auf Schiffe. Die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus bleibt de facto eingeschränkt, selbst wenn offenbar einigen chinesischen Schiffen die Durchfahrt ermöglicht worden sei. Die eingeschränkte Passierbarkeit der Meerenge und die damit verbundenen Lieferrisiken stützen den Ölpreis und drücken auf Anleihekurse.

Die Rentenmärkte in Deutschland gerieten zum Ende der Woche wieder unter Druck. Nachdem der richtungsweisende Euro-Bund-Future in einzelnen Berichten zwischen 124,31 und 124,72 Punkten gehandelt wurde, stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen in der Spitze auf rund 3,15 Prozent. Marktbeobachter führen die Bewegung vor allem auf die erneut höheren Ölpreise zurück, die Inflations- und damit zinserhöhungsrelevante Sorgen wieder verstärkten.

Vor dem Hintergrund hoher Energiepreise seien die Rentenmärkte kaum in der Lage, sich nachhaltig zu erholen, so die Einschätzung von Analysten. In ruhigeren Handelstagen konnten Bund-Futures zwar kurzfristig zulegen und die Rendite pendelte zwischen etwa 3,06 und 3,10 Prozent, doch politische Nachrichten dominierten das Gesamtsentiment. US-Konjunkturdaten wie Einzelhandelsumsätze und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lieferten vorerst nur begrenzte Impulse.

Besonders deutlich gerieten britische Staatsanleihen unter Druck: Die Rendite zehnjähriger Gilts stieg um 0,18 Prozentpunkte auf 5,17 Prozent. Neben globalen Risikofaktoren sind vor allem innenpolitische Spannungen in London ausschlaggebend. Der Druck auf Premierminister Keir Starmer wächst, und Experten der Commerzbank warnen, dass die Aussicht auf einen ausgabenfreudigeren Nachfolgekandidaten die Renditen weiter nach oben treiben könnte. Die aktuellen Renditen bewegen sich auf dem höchsten Niveau seit 2008.

Für Investoren erhöht sich damit der Druck auf Portfolios: Steigende Renditen drücken Kurswerte bestehender Anleihen und erhöhen die Refinanzierungs- und Realzinsen. Marktteilnehmer beobachten deshalb eng die Kommunikation der Zentralbanken, allen voran der Europäischen Zentralbank, auf mögliche Signale zu einer länger anhaltenden restriktiven Geldpolitik. Sollte sich der Ölpreisanstieg fortsetzen, wachsen die Risiken für eine anhaltend höhere Kerninflation, was die Zinsstruktur weiter anheben könnte. Kurzfristig bleiben sentimentgetriebene Reaktionen wahrscheinlich; Volatilität könnte weiter zunehmen, wenn sich Nachrichtenlagen zu Hormus oder zu einem politischen Umschwung in London konkretisieren. Anleger sollten Duration und Diversifikation prüfen und auf Nachrichtenflüsse vorbereitet sein. Die kommende Woche wird daher an den Märkten richtungsweisend sein.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 123,9EUR auf L&S Exchange (15. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.