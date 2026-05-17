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    Nach Gipfel mit Trump

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    China sieht Fortschritte beim Handel

    Für Sie zusammengefasst
    • China meldet Fortschritte in Handelsgesprächen
    • Einrichtung von Handels- und Investitionsrat geplant
    • Peking nennt keine konkreten Zahlen zu Käufen
    Nach Gipfel mit Trump - China sieht Fortschritte beim Handel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PEKING (dpa-AFX) - China hat nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Staats- und Parteichef Xi Jinping von Fortschritten in den Handelsgesprächen mit den USA berichtet. Beide Seiten hätten vorläufige Ergebnisse bei Zöllen, Agrarthemen und Flugzeugen erzielt, erklärte das Handelsministerium in Peking am Samstag. Über Details werde weiter verhandelt.

    Nach chinesischer Darstellung sollen beide Seiten einen Handelsrat und einen Investitionsrat einrichten. Über den Handelsrat sollen auch Zollsenkungen für bestimmte Produkte besprochen werden. Grundsätzlich bestehe Einigkeit, in vergleichbarem Umfang Zölle auf bestimmte Produkte zu senken. Auch beim Handel mit Agrargütern deutete Peking Fortschritte an.

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    Konkrete Zahlen nennt Peking nicht

    Zudem sprach das Handelsministerium in der Mitteilung von Absprachen über chinesische Flugzeugkäufe in den USA sowie über die Versorgung Chinas mit Flugzeugtriebwerken und Ersatzteilen. US-Präsident Trump hatte zuvor gesagt, China werde 200 Boeing -Flugzeuge kaufen.

    Insgesamt blieb die chinesische Darstellung vorsichtiger als die der US-Seite. Während Trump und US-Vertreter nach dem Gipfel große chinesische Käufe in Aussicht stellten, nannte Peking keine konkreten Angaben zu Umfang, Wert oder Zeitplan der Vereinbarungen./jpt/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,80 % und einem Kurs von 220,5 auf NYSE (16. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -7,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 150,96 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +24,72 %/+35,15 % bedeutet.




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