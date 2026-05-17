SUSS MicroTec: Großaktionäre rutschen unter 5% – UBS mischt mit

UBS meldet zum Stichtag 12. Mai 2026 einen zugesprochenen Anteil von 2,83 Prozent aus 541.799 zugerechneten Aktien; hinzu kommen Instrumente im Umfang von 386.369 Stimmrechten (Nutzungsrecht an Aktien 44.962, Wertpapierleihe 341.407), womit sich ein aggregierter Anteil von 4,86 Prozent ergibt. UBS betont, dass keine herrschenden Beziehungsketten zu anderen meldepflichtigen Einheiten bestehen.

Die SUSS MicroTec SE hat Mitte Mai 2026 mehrere Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG veröffentlicht, die kurzfristige Veränderungen in der Anteilsstruktur offenlegen und eine leicht verschobene Machtbalance im Aktionariat dokumentieren. Insgesamt weist das Unternehmen 19.115.538 stimmberechtigte Aktien aus. Drei Meldungen betreffen verschiedene Meldepflichtige: UBS Group AG, Kempen Oranje Participaties N.V. sowie Van Lanschot Kempen Investment Management N.V.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die beiden niederländischen Investmentgesellschaften Kempen Oranje und Van Lanschot Kempen melden jeweils Stimmrechtsanteile knapp unterhalb der 5‑Prozent‑Schwelle mit Stichtag 11. Mai 2026: Kempen Oranje gibt 936.444 Aktien bzw. 4,89886 Prozent an, Van Lanschot Kempen 954.281 Aktien bzw. 4,99217 Prozent. Beide verzeichnen damit einen Rückgang gegenüber früheren Meldungen, in denen noch eine Nähe zur oder Überschreitung der Meldeschwelle ausgewiesen war (u. a. frühere Anzeigen von rund 9,9 Prozent). In den Veröffentlichungen wird angezeigt, dass keine Instrumente angerechnet werden; die Gesellschaften geben an, nicht beherrscht zu werden und keine beherrschenden Beteiligungsverhältnisse auszuweisen.

Bedeutung: Die Mitteilungen dokumentieren eine Entflechtung größerer institutioneller Positionen und drücken eine Fragmentierung des Streubesitzes aus. Das Unterschreiten der 5‑Prozent‑Schwelle durch Kempen/Van Lanschot reduziert deren Melde‑und Wahrnehmungspflichten und kann Stimmblockbildungen erschweren. UBS’ Kombination aus direkten bzw. zugerechneten Rechten und kurzfristig verfügbaren Instrumenten (insbesondere Wertpapierleihe) zeigt, dass Banken und Asset Manager durch Securities‑lending‑Geschäfte effektiv an Stimmrechten partizipieren können, ohne klassische Direktbeteiligungen zu halten.

Für Anleger bleibt die Lage aufmerksam zu verfolgen: Bewegungen um die 5‑Prozent‑Marke sind Signalgeber für Reallokationen institutioneller Portfolios und können Kursvolatilität auslösen, sofern weitere Änderungen oder koordinierte Käufe beziehungsweise Verkäufe folgen. Marktteilnehmer werten solche Meldungen regelmäßig als Indikator für Risikomanagement‑und Liquiditätsstrategien institutioneller Investoren: Ein Rückbau unter 5 Prozent kann auf gezielte Risikosteuerung, Take‑Profit‑Orders nach Kursgewinnen oder Umschichtungen in thematische Fonds hindeuten. Umgekehrt können Bankenpositionen, die über Leihgeschäfte entstehen, kurzfristig wieder ansteigen, wenn Leihen zurückgerufen werden. Vor diesem Hintergrund dürften Analysten und das Management von SUSS MicroTec die Entwicklung der Großaktionärsstruktur in den kommenden Wochen genau beobachten. Relevante Trigger sind zudem Quartalszahlen, Auftragslage im Halbleiter‑Equipment‑Segment und regulatorische Nachrichten, die kurzfristig Kapitalflüsse und damit Stimmrechtskonstellationen beeinflussen können. Investoren sollten daher Stimmrechtsmitteilungen wie diese als Teil eines umfassenden Monitorings betrachten und mögliche Konsequenzen für Governance und Kursentwicklung antizipieren und aufmerksam begleiten, inklusive Short‑Interest.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,25 % und einem Kurs von 89,10EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.