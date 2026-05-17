Öl-Schock, Zins-Ängste & Trump-Xi-Treffen: Märkte im Nervenkitzel
Die Finanzmärkte verharren in einem Spannungsfeld aus geopolitischen Risiken, Inflationsdaten und Erwartungshaltungen gegenüber den Notenbanken. Michael Blumenroth kommentiert, Anleger hofften derzeit vor allem auf neue politische Impulse, nachdem der Konflikt im Nahen Osten trotz einer knapp fünfwöchigen Waffenruhe weiter andauert und Fortschritte in Richtung einer Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran nur in sehr kleinen Schritten erfolgen. Die erneut verschärfte Rhetorik und die klare Ablehnung eines iranischen Vorschlagspapiers durch US-Präsident Donald Trump führten zuletzt zu einer erhöhten Risikoaversion an den Märkten, sichtbar vor allem im kräftigen Ölpreisanstieg zu Wochenbeginn.
Gleichzeitig sorgten die US-Verbraucherpreisdaten für April mit einem Anstieg auf 3,8 Prozent, etwas über dem Marktkonsens, für verstärkte Zinserwartungen. Die Renditen von Staatsanleihen zogen an, da Marktteilnehmer verstärkt Geldpolitiksszenarien mit weiteren Leitzinsanhebungen einpreisen — unterstützt durch jüngste Zinsentscheidungen in Australien und Norwegen. Auch für die EZB und die Bank of England bleibt ein weiterer Straffungsdruck ein zentrales Thema; Marktbeobachter setzen die EZB-Entscheidung im Juni auf die Agenda. Parallel dazu erhielt der US-Dollar durch die robusten Inflationsdaten Rückenwind, was die Attraktivität von Dollar-denominierten Anlagen erhöhte und Rohstoffe wie Gold belastete.
Das gelbe Metall zeigte in der Berichtsperiode eine relative Stabilität in US-Dollar, verlor jedoch im Wochenverlauf an Terrain, nachdem der Dollar und die realen Renditen zulegten. Xetra-Gold spiegelte diese Entwicklung in Euro wider und reagierte zusätzlich auf zeitweilige Schwankungen des Euroraums gegenüber dem Dollar. Insgesamt prägten kurzfristige Risikoaversion, Ölpreis-Schocks und Währungsbewegungen die Gold-Notierungen.
Die Märkte richten den Blick nun auch auf das hochrangige Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi, das Erwartungen hinsichtlich einer möglichen diplomatischen Initiative zur Deeskalation im Nahen Osten nährt. Solche politischen Signale könnten kurzfristig für markante Impulse sorgen und die Risikobereitschaft der Anleger wieder verändern.
Separat laden GBC AG und Apaton Finance zum 19. International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 ein — ein digitales, kostenfreies Format mit Präsentationen internationaler Management-Teams (u. a. K+S, Renk, Almonty Industries, Volatus Aerospace) und Live-Q&A. Das Event soll Investoren Orientierung in einem von Energie-, Rohstoff- und Technologie-Themen geprägten Marktumfeld bieten. Hinweis: Die Kolumne der Deutschen Börse basiert auf veröffentlichter Information und stellt keine Anlageberatung dar.
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 4.543USD auf L&S Exchange (15. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.