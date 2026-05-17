Öl-Schock, Zins-Ängste & Trump-Xi-Treffen: Märkte im Nervenkitzel

Die Finanzmärkte verharren in einem Spannungsfeld aus geopolitischen Risiken, Inflationsdaten und Erwartungshaltungen gegenüber den Notenbanken. Michael Blumenroth kommentiert, Anleger hofften derzeit vor allem auf neue politische Impulse, nachdem der Konflikt im Nahen Osten trotz einer knapp fünfwöchigen Waffenruhe weiter andauert und Fortschritte in Richtung einer Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran nur in sehr kleinen Schritten erfolgen. Die erneut verschärfte Rhetorik und die klare Ablehnung eines iranischen Vorschlagspapiers durch US-Präsident Donald Trump führten zuletzt zu einer erhöhten Risikoaversion an den Märkten, sichtbar vor allem im kräftigen Ölpreisanstieg zu Wochenbeginn.

Gleichzeitig sorgten die US-Verbraucherpreisdaten für April mit einem Anstieg auf 3,8 Prozent, etwas über dem Marktkonsens, für verstärkte Zinserwartungen. Die Renditen von Staatsanleihen zogen an, da Marktteilnehmer verstärkt Geldpolitiksszenarien mit weiteren Leitzinsanhebungen einpreisen — unterstützt durch jüngste Zinsentscheidungen in Australien und Norwegen. Auch für die EZB und die Bank of England bleibt ein weiterer Straffungsdruck ein zentrales Thema; Marktbeobachter setzen die EZB-Entscheidung im Juni auf die Agenda. Parallel dazu erhielt der US-Dollar durch die robusten Inflationsdaten Rückenwind, was die Attraktivität von Dollar-denominierten Anlagen erhöhte und Rohstoffe wie Gold belastete.