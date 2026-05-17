Fraport-Aktie unter Druck: Analysten uneins, Mai/Juni entscheiden

Die Schweizer Großbank UBS hob indes das Urteil für Fraport von "Sell" auf "Neutral", senkte das Kursziel aber leicht von 67 auf 65 Euro. Analyst Cristian Nedelcu argumentierte, die Kursabschläge im Zuge des Nahost-Kriegs hätten den Aktienkurs näher an den fundamentalen Wert herangebracht. Für den weiteren Verlauf sieht UBS ein Szenariospiel: Im Negativfall taxiert Nedelcu den fairen Wert auf rund 48 Euro, im besten Fall auf etwa 80 Euro. Zudem verweist er auf die Bedeutung der Treibstoffpreise, die insbesondere im Juli den Sommer- und Winterflugplan beeinflussen könnten.

Die Aktien des Flughafenbetreibers Fraport stehen unter Druck, doch die Analysten sind geteilter Meinung über die Tragweite der jüngsten Verkehrszahlen. Jefferies bestätigte am Freitag das Rating "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro; Analyst Graham Hunt bezeichnete die im April gemeldeten Passagierzahlen als erwartungsgemäß schwach und machte vor allem die Streiks bei der Lufthansa sowie die zusätzlichen Störungen infolge des Nahost-Kriegs verantwortlich. Hunt betont jedoch, dass die Aktie trotz kurzfristigen Gegenwinds attraktiv bewerte werde, gestützt von höheren durchschnittlichen Ticketpreisen und geringeren Investitionsausgaben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Marktreaktion: Die Fraport-Aktie fiel nach Vorlage der April-Daten auf 66,70 Euro und erreichte damit den tiefsten Stand seit August 2025. Dirk Schlamp von der DZ Bank wertet die Zahlen vor allem als stimmungsbelastend, weil sie optisch deutlich schwächer ausfallen. Er sieht darin jedoch noch keinen Grund für sofortige Neubewertungen der Jahresprognosen: Entscheidend werde sein, ob sich die Erholung in den Mai- und Juni-Daten bestätigt oder ob die angebotenen Sommerkapazitäten hinter den bisherigen Erwartungen zurückbleiben.

In der Summe zeichnen die Analysen ein Bild von kurzfristigem Gegenwind infolge externer Störfaktoren, aber auch von strukturellen Stützpfeilern. Während operative Belastungen – Streiks, geopolitische Unsicherheit und volatile Treibstoffkosten – die Nachfrage dämpfen können, mindern höhere Erträge pro Passagier und niedrigere Investitionsausgaben das Abwärtsrisiko für das Ergebnis. Investoren dürften in den kommenden Wochen besonders die Verkehrsentwicklung in Mai und Juni sowie die Entwicklung der Treibstoffkosten und Kapazitätsplanung beobachten.

Analysten verweisen zudem auf die erhebliche Kursvolatilität seit Ausbruch des Kriegs im Iran: Fraport-Papiere haben in der Spitze rund 20 Prozent verloren, nachdem sie im Februar noch ein Jahreshigh und ein Hoch seit 2018 markiert hatten. Kurzfristig könnten weitere Streiks bei Airlines oder eine neue Eskalationsstufe im Nahen Osten zusätzliche Risiken bringen. Positiv zu werten wären hingegen eine Stabilisierung der Treibstoffpreise, eine Normalisierung der Kapazitätsplanung der Airlines sowie stärkere Passagierzahlen in den Sommermonaten, die den Bewertungsdruck deutlich lindern würden. Die nächsten Monatsdaten werden daher zum Marktentscheid werden maßgeblich sein.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 64,95EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.