Zollfrieden in Sicht? Gastech-Boom bedroht deutsche Industrie

In Peking signalisierte US-Finanzminister Scott Bessent mögliche Schritte zur Teilentspannung im Zollkonflikt: Über einen vorgeschlagenen „Board of Trade“ sollen beide Seiten unbedenkliche Produktkategorien identifizieren, für die Zollsätze in Höhe von rund 30 Milliarden US-Dollar reduziert oder ausgesetzt werden könnten. Beispiele sind niedrigpreisige Verbrauchsgüter wie Feuerwerk. Bedingung: Keine Senkung bei Gütern mit strategischer Bedeutung oder solchen, die in den USA hergestellt werden sollen. Zugleich zeigte China Interesse an verstärkten US-Importen, namentlich Flüssiggas (LNG) und Rohöl; als Folge rückt eine Ankurbelung der Ölproduktion in Alaska in den Fokus. Für die Wirtschaft bedeutet das potenziell Entlastung bei Konsumentenpreisen und Lieferketten sowie neue Exportchancen für US-Energieproduzenten — gleichzeitig bleiben politische Vorsichtsgründe und Sanktionsrisiken wirkmächtig.

US-chinesischer Zollstreit, Gastech-Kongress und deutsche Industrie — drei Entwicklungen, die die globale Wirtschafts- und Energieagenda 2026 prägen. Im Zentrum steht die Balance zwischen Handelspolitik, Energiesicherheit und Standortwettbewerb.

Parallel unterstreicht die Ankündigung der Gastech 2026 in Bangkok die Verschiebung der Energieachse nach Asien: Vom 14. bis 17. September werden mehr als 50.000 Fachbesucher, 1.000 Aussteller und 1.000 Redner aus rund 150 Ländern erwartet. Die Messe, getragen von dmg events und dem thailändischen Energieministerium, will Investitionen in LNG, Infrastruktur, Elektrifizierung und KI für Energiesysteme bündeln. Themen wie Versorgungssicherheit, kohlenstoffarme Technologien und die Integration digitaler Infrastruktur stehen im Vordergrund. Für Energieunternehmen bietet Gastech eine Plattform, um Partnerschaften und großvolumige Investitionen zu orchestrieren — entscheidend angesichts steigender Nachfrage und geopolitischer Spannungen.

Die Folgen hoher Energiepreise sind bereits in Deutschland spürbar: Das Statistische Bundesamt meldet seit Februar 2022 einen Produktionsrückgang energieintensiver Branchen von 15,2 Prozent (gesamtindustriell: -9,5%). Arbeitsplätze in diesen Sektoren gingen um 6,3 Prozent zurück — rund 53.200 Stellen weniger bis März 2026. Besonders betroffen sind Papier sowie Metallerzeugung; eine Ausnahme bildet die Mineralölverarbeitung mit einem Produktionsplus von 24,6 Prozent und rund 1.000 neuen Jobs. Energieverbrauch bleibt konzentriert: Die Chemie dominiert mit 27,9 Prozent, gefolgt von Metallerzeugung (23,7%) und Mineralölverarbeitung (10,7%); Energieträger sind vor allem Erdgas (26,3%), Mineralöl (21%) und Kohle (18,1%).

Zusammengefasst: Handelsdiplomatie, energiepolitische Investitionen und regionale Nachfrageverschiebungen werden 2026 die Wettbewerbsfähigkeit von Branchen und die Struktur globaler Energiemärkte bestimmen. Politische Entscheidungen zu Tarifabbau, Energieinfrastruktur und Preisstabilisierung entscheiden über Gewinner und Verlierer in Industrie und Handel.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 2,967USD auf Ariva Indikation (15. Mai 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.