Mega-Woche: Nvidia, Amazon, PMI & FOMC – wie die Märkte reagieren

Unternehmen: Die Berichtssaison bringt eine Fülle bedeutender Zahlen und Aktionärsversammlungen. In Europa melden unter anderem Ryanair (18.5.), Hornbach, Covestro, Puma, Deutsche Wohnen (19.5.), sowie ein Dutzend weiterer DAX- und MDAX-Werte ihre Zahlen oder laden zu Hauptversammlungen. In den USA stehen gewichtige Termine an: JPMorgan und United Airlines (19.5.), Amazon (Hauptversammlung 20.5.), Nvidia mit Quartalszahlen am Abend des 20.5., Home Depot, Walmart und Best Buy mit wichtigen Handelsdaten. Weitere Großkonzerne wie BlackRock, Citigroup, Exxon, Chevron, Meta und Salesforce publizieren Ergebnis- oder Investorenveranstaltungen. Die US-Einzelhändler und Halbleiterwerte liefern damit weitere Hinweise auf Konsum, Margen und Lieferketten – zentral für die US-Wachstumsdynamik.

Die kommende Woche ist reich an Unternehmensberichten, Konjunkturdaten und geopolitischen Terminen – Anleger und Politiker bekommen zahlreiche Impulse für Wachstumssignale und Zinserwartungen. Schwerpunktmäßig dominieren Hauptversammlungen und Quartalszahlen etablierter Konzerne sowie wichtige Frühindikatoren für die konjunkturelle Richtung.

Konjunkturtermine: Auf makroökonomischer Ebene stehen mehrere richtungsweisende Zahlen auf dem Programm. Die europäischen und nationalen S&P-Global-PMI-Veröffentlichungen am 21.5. gelten als Frühindikator für Industrie- und Dienstleistungsaktivität; sie flankieren die EU-Kommissions-Frühjahrsprognose am selben Tag. Wichtige Inflations- und BIP-Daten folgen: Deutschland meldet ifo-Geschäftsklima (22.5.), BIP- und Verbraucherpreis-Veröffentlichungen in mehreren Euroländern (22.–29.5.). In den USA liefern ADP-Beschäftigungsdaten, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und das FOMC-Protokoll (20.5.) Einblick in die Arbeitsmarkt- und Notenbanklage. Japan bringt wichtige Verbraucherpreis- und Industrieproduktionsdaten. Besonderes Augenmerk gilt außerdem den US-BIP-Revisionen und den US-Immobiliendaten (Baubeginne, Neubauverkäufe), die Zins- und Wachstumsdiskussionen nähren.

Sonstiges / Politik: Die EZB veranstaltet zusammen mit internationalen Partnern ein Forschungsforum zur Geldpolitik (18.5.), und Energieminister treffen sich auf Norderney — beides Terminen mit Relevanz für Klimapolitik und Energiepreise. Geopolitisch rückt US-Präsident Trumps Staatsbesuch in Beijing (Mitte Mai) mit einer umfangreichen Wirtschaftsdelegation in den Fokus; solche Treffen können Handels- und Technologieströme beeinflussen.

Marktauswirkungen: Die Dichte von Unternehmensberichten gepaart mit PMI-, Inflations- und Notenbankinformationen verspricht erhöhte Volatilität. Besonders sensibel dürften Märkte auf PMI- und US-Arbeitsmarktsignale sowie die FOMC-Protokolle reagieren – sie prägen kurzfristig Risiko- und Zinswahrnehmungen. Feiertagsbedingte Börsruhe am Pfingstmontag (25.5.) reduziert das Handelsvolumen. Insgesamt liefert die Woche viele Puzzleteile für die Einschätzung der globalen Konjunktur und Geldpolitik.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 629,9PKT auf Ariva Indikation (15. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.