🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsWeizen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Weizen
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mega-Woche: Nvidia, Amazon, PMI & FOMC – wie die Märkte reagieren

    Mega-Woche: Nvidia, Amazon, PMI & FOMC – wie die Märkte reagieren
    Foto:

    Wirtschaftsredaktion — Wochenvorschau (18. bis 31. Mai)

    Die kommende Woche ist reich an Unternehmensberichten, Konjunkturdaten und geopolitischen Terminen – Anleger und Politiker bekommen zahlreiche Impulse für Wachstumssignale und Zinserwartungen. Schwerpunktmäßig dominieren Hauptversammlungen und Quartalszahlen etablierter Konzerne sowie wichtige Frühindikatoren für die konjunkturelle Richtung.

    Unternehmen: Die Berichtssaison bringt eine Fülle bedeutender Zahlen und Aktionärsversammlungen. In Europa melden unter anderem Ryanair (18.5.), Hornbach, Covestro, Puma, Deutsche Wohnen (19.5.), sowie ein Dutzend weiterer DAX- und MDAX-Werte ihre Zahlen oder laden zu Hauptversammlungen. In den USA stehen gewichtige Termine an: JPMorgan und United Airlines (19.5.), Amazon (Hauptversammlung 20.5.), Nvidia mit Quartalszahlen am Abend des 20.5., Home Depot, Walmart und Best Buy mit wichtigen Handelsdaten. Weitere Großkonzerne wie BlackRock, Citigroup, Exxon, Chevron, Meta und Salesforce publizieren Ergebnis- oder Investorenveranstaltungen. Die US-Einzelhändler und Halbleiterwerte liefern damit weitere Hinweise auf Konsum, Margen und Lieferketten – zentral für die US-Wachstumsdynamik.

    Konjunkturtermine: Auf makroökonomischer Ebene stehen mehrere richtungsweisende Zahlen auf dem Programm. Die europäischen und nationalen S&P-Global-PMI-Veröffentlichungen am 21.5. gelten als Frühindikator für Industrie- und Dienstleistungsaktivität; sie flankieren die EU-Kommissions-Frühjahrsprognose am selben Tag. Wichtige Inflations- und BIP-Daten folgen: Deutschland meldet ifo-Geschäftsklima (22.5.), BIP- und Verbraucherpreis-Veröffentlichungen in mehreren Euroländern (22.–29.5.). In den USA liefern ADP-Beschäftigungsdaten, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und das FOMC-Protokoll (20.5.) Einblick in die Arbeitsmarkt- und Notenbanklage. Japan bringt wichtige Verbraucherpreis- und Industrieproduktionsdaten. Besonderes Augenmerk gilt außerdem den US-BIP-Revisionen und den US-Immobiliendaten (Baubeginne, Neubauverkäufe), die Zins- und Wachstumsdiskussionen nähren.

    Sonstiges / Politik: Die EZB veranstaltet zusammen mit internationalen Partnern ein Forschungsforum zur Geldpolitik (18.5.), und Energieminister treffen sich auf Norderney — beides Terminen mit Relevanz für Klimapolitik und Energiepreise. Geopolitisch rückt US-Präsident Trumps Staatsbesuch in Beijing (Mitte Mai) mit einer umfangreichen Wirtschaftsdelegation in den Fokus; solche Treffen können Handels- und Technologieströme beeinflussen.

    Marktauswirkungen: Die Dichte von Unternehmensberichten gepaart mit PMI-, Inflations- und Notenbankinformationen verspricht erhöhte Volatilität. Besonders sensibel dürften Märkte auf PMI- und US-Arbeitsmarktsignale sowie die FOMC-Protokolle reagieren – sie prägen kurzfristig Risiko- und Zinswahrnehmungen. Feiertagsbedingte Börsruhe am Pfingstmontag (25.5.) reduziert das Handelsvolumen. Insgesamt liefert die Woche viele Puzzleteile für die Einschätzung der globalen Konjunktur und Geldpolitik.



    Weizen

    -4,22 %
    +6,52 %
    +10,45 %
    +19,80 %
    +23,77 %
    +2,58 %
    -5,93 %
    +32,84 %
    -16,54 %
    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 629,9PKT auf Ariva Indikation (15. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mega-Woche: Nvidia, Amazon, PMI & FOMC – wie die Märkte reagieren Wirtschaftsredaktion — Wochenvorschau (18. bis 31. Mai) Die kommende Woche ist reich an Unternehmensberichten, Konjunkturdaten und geopolitischen Terminen – Anleger und Politiker bekommen zahlreiche Impulse für Wachstumssignale und Zinserwartungen. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     