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    Selenskyj

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    Moskau bekommt immer noch westliche Elektronik

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj verlangt Einhaltung technischer Sanktionen
    • Russland nutzte dieses Jahr hergestellte Raketen
    • Elektronikbauteile gelangen häufig über Drittstaaten
    Selenskyj - Moskau bekommt immer noch westliche Elektronik
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Nach schweren russischen Raketenangriffen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Einhaltung der Techniksanktionen gegen Moskau gefordert. "Bei dem Angriff auf Kiew in dieser Woche haben die Russen Raketen eingesetzt, die in diesem Jahr hergestellt wurden", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew.

    "Ohne Komponenten von Unternehmen aus Europa, Japan und den Vereinigten Staaten hätten die Russen diese Raketen einfach nicht herstellen können." Gleiches gelte für andere Waffen der russischen Armee bei ihren Angriffen auf ukrainische Städte. "Russlands Verbindungen zur Welt, die dem Krieg dienen, sind eine direkte Bedrohung für das Leben", sagte der ukrainische Präsident.

    Wegen der militärischen Nutzung ist der Export von Elektronikbauteilen nach Russland verboten, solche Teile werden aber oft über Drittstaaten geschickt. Bei einem tagelangen russischen Luftangriff am Mittwoch und Donnerstag waren in Kiew durch einen Raketentreffer auf einen Wohnblock 24 Menschen getötet worden. Am Samstagabend schickten beide Kriegsparteien Drohnenschwärme auf das Gebiet des Gegners./fko/DP/mis





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    Selenskyj Moskau bekommt immer noch westliche Elektronik Nach schweren russischen Raketenangriffen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Einhaltung der Techniksanktionen gegen Moskau gefordert. "Bei dem Angriff auf Kiew in dieser Woche haben die Russen Raketen eingesetzt, die in diesem …
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