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    FORIS-HV am 29.6.: Keine Dividende, Aufsichtsrat wird neu besetzt

    Die FORIS AG hat die Einberufung ihrer ordentlichen Hauptversammlung neu terminiert: Nach Absage der für den 11. Juni geplanten Versammlung (organisatorische Gründe) findet die HV nun am 29. Juni 2026 um 12:00 Uhr (MESZ) am Sitz der Gesellschaft in Bonn, Kurt‑Schumacher‑Str. 18–20, statt. Die Einladung erfolgt im Rahmen der europaweiten Veröffentlichungspflicht nach §121 AktG; maßgeblicher Record Date für Stimmrechte ist der 7. Juni 2026, 24:00 Uhr. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes sind bis spätestens 22. Juni 2026 fristgerecht zu erbringen.

    Die Tagesordnung umfasst sieben Punkte von Berichtsvorlagen bis zur Neuwahl des Aufsichtsrats. Zu TOP 1 werden Jahresabschluss, Konzernabschluss sowie Lage- und Konzernlagebericht für 2025 und der Aufsichtsratsbericht vorgelegt; eine Beschlussfassung hierzu ist gesetzlich nicht vorgesehen, der Aufsichtsrat hat Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt. Wesentlich für Aktionäre: Der ausgewiesene Bilanzgewinn zum 31.12.2025 beträgt 180.494,99 EUR; Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen vollständig vorzutragen – eine Dividende ist damit nicht geplant.

    Die Abstimmungen zu TOP 2 bis 5 sowie TOP 7 sind verbindlich; TOP 6 (Billigung des Vergütungsberichts 2025) hat Empfehlungscharakter. Vorgeschlagen wird die Bestellung der nexia GmbH (Köln) als Abschlussprüfer für 2026. Der Vergütungsbericht wurde formell geprüft; die Prüfer bestätigen die Vollständigkeit der gesetzlich geforderten Angaben, nicht aber deren wirtschaftliche Bewertung. Der Bericht weist für 2025 eine Gesamtvorstandsvergütung (alleiniger Vorstand: Frederick Iwans) von 274 TEUR aus, davon 264 TEUR Festvergütung; erfolgsabhängige Vergütung entfiel vollständig. Das FORIS‑Konzern­ergebnis lag 2025 bei −131 TEUR; die durchschnittliche Mitarbeitervergütung wird mit 82 TEUR angegeben. Die Aufsichtsratsvergütung belief sich 2025 insgesamt auf 105 TEUR (Vorsitzender Dr. Christian Rollmann: 45 TEUR; die übrigen Mitglieder: je 30 TEUR).

    Signifikant für die Unternehmensführung ist TOP 7: Mit Beendigung der HV endet die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder; es ist eine Neuwahl des dreiköpfigen Gremiums vorgesehen. Der Aufsichtsrat schlägt die Wiederwahl von Dr. Christian Rollmann (Vorsitz) und Peter A. Börsch vor; Olaf Wilcke tritt nicht erneut an. Als neues Mitglied vorgeschlagen ist Dr. Franziska Katrin Kramer. Die vorgeschlagene Amtsdauer aller Mitglieder endet mit der HV, die über die Entlastung für das dritte volle Geschäftsjahr nach der Bestellung (voraussichtlich HV 2029) entscheidet; damit bleiben die Mandate bewusst unter der gesetzlichen Höchstfrist.

    Aktionäre erhalten alle relevanten Unterlagen online; Fristen für Ergänzungs‑ und Gegenanträge sowie Vollmachtsregelungen sind in der Einberufung detailliert beschrieben.



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    Die Foris Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 3,14EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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