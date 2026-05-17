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    Krim und Moskau Ziel ukrainischer Drohnenangriffe

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnen beschädigen Wohnblocks in Sewastopol
    • 25 Drohnen abgeschossen verursachen Stromausfälle
    • Auch Angriffe auf Moskau und Tote in Kiew gemeldet
    Krim und Moskau Ziel ukrainischer Drohnenangriffe
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russisch besetzte Marinestadt Sewastopol auf der Halbinsel Krim sind nach Behördenangaben in der Nacht mehrere Wohnblocks und Häuser beschädigt worden. Zudem hätten Trümmer einer abgeschossenen Drohne eine Hochspannungsleitung getroffen, wodurch Stromausfälle verursacht worden seien, schrieb der Verwaltungschef der Stadt, Michail Raswoschajew, auf der Plattform Telegram. Das Kraftwerk der Stadt sei aber nicht getroffen worden.

    Insgesamt seien 25 Drohnen über mehreren Stadtteilen und dem Schwarzen Meer abgeschossen worden, schrieb Raswoschajew weiter. Verletzt worden sei nach vorläufigen Informationen niemand. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

    Russland hatte die ukrainische Halbinsel 2014 annektiert. Vor mehr als vier Jahren startete Russland eine großangelegte Invasion der Ukraine. In dem seither andauernden Krieg greift die Ukraine unter anderem mit Drohnen auch immer wieder russische Ziele auf der Krim an.

    Darüber hinaus meldete Russland ukrainische Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Moskau. Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete auf Telegram, von Mitternacht bis zum frühen Morgen seien 64 Drohnen abgeschossen worden.

    Am Mittwoch und Donnerstag hatte Russland einen der längsten und schwersten Luftangriffe auf die Ukraine durchgeführt. Allein in Kiew wurden 24 Tote aus einem zerstörten Wohnblock geborgen.

    Russland beschießt das Hinterland des Nachbarn systematisch. Bei den Attacken kommen in der Ukraine fast täglich Zivilisten zu Tode; Wohnhäuser und für die Bewohner lebenswichtige Infrastruktur werden zerstört./hme/DP/mis






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