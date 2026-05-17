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    Silber: Anleger in Angst

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    Silberpreis stürzt ab. Droht dem Edelmetall im Mai eine drastische Neubewertung?

    Silber wurde am Freitag von einem gewaltigen Preisbeben erfasst. Dessen Wucht und Vehemenz lässt für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwartet. Der Silberpreis reagierte dabei besonders sensibel auf neue Entwicklungen.

    Für Sie zusammengefasst
    Silber: Anleger in Angst - Silberpreis stürzt ab. Droht dem Edelmetall im Mai eine drastische Neubewertung?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Silberpreisentwicklung – Inflationsdaten sorgen für Preissturz

    Der Silberpreis stürzte am Freitag regelrecht ab. Knapp 9 Prozent betrug der Tagesverlust. Die Wucht und die Vehemenz des Abverkaufs lässt nun insbesondere im Hinblick auf den Wochenstart nicht viel Gutes erwarten. 

    Über Silber und den anderen Edelmetallen braute sich zuletzt etwas zusammen, das sich am Freitag in einem gewaltigen Abverkauf entlud. Inflationsdaten, die deutlich über den Erwartungen lagen, und wieder anziehende Ölpreise führten zu einem massiven Anstieg der Anleiherenditen. Der Markt preist offenkundig eine restriktivere Zinspolitik der US-Notenbank ein. Die Erwartung, dass die Fed zumindest noch eine Zinssenkung im Jahr 2026 vornehmen wird, bekam einen herben Dämpfer. Das spiegelt sich übrigens auch bei Gold wider. Der Goldpreis hat einen Wendepunkt erreicht, die Goldrallye einen Kipppunkt. 

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    Anleiherenditen im Höhenrausch – die Geißel der Edelmetalle

    Besonders dramatisch für Gold, Silber & Co. ist die aktuelle Entwicklung an den Anleihemärkten. So weisen unter anderem die Renditen der eminent wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen derzeit ein starkes Momentum auf. Am Freitag stoppten sie noch an der Marke von 4,6 Prozent. Sollte es zu Wochenbeginn darüber gehen, könnte das frische Kaufsignal den Anstieg der Renditen beschleunigen und so den Druck auf die Edelmetalle verstärken. Doch auch an den Aktienmärkten dürfte man einigermaßen nervös auf die Entwicklungen der Renditen blicken. Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100, Nikkei 225 und andere Indizes haben bereits am Freitag recht empfindlich auf die Anstiege reagiert. 

    Steht der US-Dollar vor einer Erholung?

    Die Entwicklungen am Devisenmarkt sollte man nicht unerwähnt lassen. Die schwindenden Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die Fed treiben den US-Dollar an. Der wichtige US-Dollar-Index nähert sich der Marke von 100 Punkten. Mit einem nachhaltigen Ausbruch über die 100 Punkte könnte der US-Dollar-Index eine langwierige Bodenbildung abschließen und eine untere Trendwende einleiten. Die damit verbundene Aussicht auf eine nachhaltige Erholung des Greenbacks belastet Silber. 

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    Wackelt jetzt auch noch das Silberdefizit?

    In einem hochgradig nervösen Umfeld fand die aktuelle Einschätzung der UBS zum Silbermarkt besondere Aufmerksamkeit und großen medialen Widerhall. Diverse Medienberichte griffen das aktuelle Strategiepapier der UBS-Analysten auf. Diese nahmen darin ihre Erwartungen hinsichtlich des Silberdefizits in 2026 deutlich zurück. Eine geringere Nachfrage bei gleichzeitig robuster Minenproduktion soll das Defizit auf 60 bis 70 Mio. Unzen eingrenzen. Zuvor ging die UBS-Prognose für 2026 von einem Defizit in Höhe von 300 Mio. Unzen aus. Trotz der auf den ersten Blick „dramatischen“ Korrektur sollte man bedenken, dass die UBS damit nur in die gleiche Kerbe wie das The Silver Institute (Branchenorganisation der Silberindustrie) schlägt. The Silver Institute hatte im am 15. April veröffentlichten World Silver Survey 2026 das erwartete Defizit für 2026 auf 46,3 Mio. Unzen Silber beziffert – im Übrigen wäre 2026 das sechste Defizitjahr in Folge.

    Fazit – Droht dem Edelmetall im Mai eine drastische Neubewertung?

    Die Nerven liegen blank - der heftige Preisrücksetzer vom Freitag weist zumindest darauf hin. Für den Silberpreis muss es in den kommenden Tagen um Schadensbegrenzung gehen. So gilt es, einen Rücksetzer unter die 70 US-Dollar unter allen Umständen zu verhindern. Sollte es für das Edelmetall unter die zentrale Unterstützung von 61 US-Dollar / 60 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde eine Ausdehnung der Korrektur auf 54,5 US-Dollar (ehemaliges Doppeltop) drohen. Konnte man dem Silberpreis zuletzt noch Rallyeambitionen attestieren, bietet sich aktuell ein ganz anderes Bild. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss Silber über die 80 US-Dollar zurückkehren.  

    Das bullische Szenario ist noch intakt, obgleich seine Grenzen einmal mehr strapaziert werden. Die Ausbildung eines tragfähigen Bodens hat nun oberste Priorität. Das Ganze sollte sich idealerweise oberhalb von 70 US-Dollar abspielen. Davon wird es auch abhängen, ob es kurzfristig zu einer Neubewertung kommen wird. Gleiches gilt in Bezug auf die Produzentenaktien – Hecla Mining, Pan American Silver, Fresnillo etc. mussten zuletzt herbe Kursverluste hinnehmen. Auch hier hat eine Bodenbildung oberste Priorität.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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